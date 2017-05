Parlamento venezolano conforma "frente" para defender la Constitución

El Parlamento venezolano de contundente mayoría opositora conformó hoy el llamado "Frente ciudadano para defender la Constitución y la democracia" en el que participan sectores académicos, obrero, estudiantil, deportivo y de derechos humanos.

En la sesión ordinaria de hoy intervinieron representantes de estos sectores que se comprometieron a "luchar" en contra de las supuestas intenciones del presidente, Nicolás Maduro, de "destruir" la Carta Magna bajo diferentes mecanismos como la reciente convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

"¿Qué espera el Gobierno? ¿Qué espera el presidente de la república? por supuesto que espera salirse con la suya, espera violar la Constitución y que el país se quede mudo, tranquilo, viendo como Venezuela se convierte en cualquier república bananera con un dictador perenne", dijo el diputado Enrique Márquez.

El parlamentario señaló que este frente que se creó hoy debe incluir paulatinamente a "todos los sectores" que quieran defender la Constitución y que de esa forma será "indetenible".

Dijo que al chavismo "le aterroriza el cambio", "perder el poder" y no estar más sentado en la silla presidencial "porque no sabe luego dónde se va a sentar, no sabe dónde va a vivir, no sabe dónde va a poder vivir".

En este sentido aseguró que la oposición apoya a una Venezuela "abierta a todos" y apuntó que "en un Gobierno que vendrá, y muy pronto" no reinará la intolerancia y el odio como, asegura, ha ocurrido en la Administración de Maduro.

El diputado Luis Florido dijo que lo que ha planteado Maduro, "no es una Asamblea Nacional Constituyente", sino "la destrucción de la república" y señaló que depende del pueblo venezolano "que está en la calle" defenderla y que ese pueblo "no regresará" hasta que retorne la democracia.

Florido hizo así alusión a la ola de protestas antigubernamentales que se han desarrollado en los últimos 46 días y que han dejado un saldo de 43 muertos, cientos de heridos y detenidos.

El legislador Miguel Pizarro aseguró que el objetivo del Gobierno es desmoralizar, paralizar y desgastar a los venezolanos que están protestando en su contra y que "esta fuerza mayoritaria se rinda".

"Por eso quieren hacernos pensar que es imposible, por eso recurren a la violencia, al homicidio, a la persecución porque creen que nosotros nos vamos a asustar, porque creen que nosotros nos vamos a cansar y así es la miopía del poder", señaló.

El rector de la Universidad Metropolitana, Benjamín Scharifker, también intervino como representante del sector académico y dijo que Maduro se ha convertido en un "verdugo de la Constitución".

Indicó que el Gobierno ha reprimido las protestas contra su Gobierno con el llamado Plan Zamora por el que "ha expuesto a decenas de manifestantes a la injusticia de ser procesados en juicios sumarísimos por tribunales militares con el argumento falaz de que lo mueve la seguridad y la defensa de la nación".

"Convocamos entonces a la creación de un frente para la defensa de la Constitución y la democracia por el rescate pleno del imperio de la ley", agregó el rector.