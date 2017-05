Chóferes de La Paz anuncian huelga y bloqueos contra sanciones de Alcaldía

Los sindicatos de chóferes de la ciudad boliviana de La Paz anunciaron hoy que este miércoles cumplirán una huelga y realizarán bloqueos callejeros en rechazo a sanciones aplicadas por el municipio paceño que el sector considera excesivas.

Las sanciones a los transportistas son parte de las medidas que aplica la Alcaldía de La Paz, dirigida por el opositor Luis Revilla, desde 2016 para regular el precario servicio de transporte que dan los sindicatos, del que los paceños se quejan siempre.

El sector protestará en concreto contra sanciones como el decomiso de matrículas, que se aplica en casos de reincidencia en las faltas, y multas que consideran elevadas, dijo a la radio Compañera un dirigente de los chóferes, Rubén Sánchez.

Según Sánchez, los chóferes pidieron dialogar al alcalde Revilla en tres ocasiones, pero como no tuvieron respuesta, decidieron cumplir una huelga de 24 horas.

"Es la rabia que tiene el compañero de base y la indignación que se tiene. Lamentablemente, de parte del municipio no hay una predisposición de decir vengan y nos sentaremos (a dialogar)", afirmó.

Revilla aseguró por su parte que invitaron a dialogar a los dirigentes y les pidieron que presenten "un plan de trabajo" para cumplir con los compromisos que hicieron para mejorar su servicio, pero que el sector decidió ratificar su huelga.

El burgomaestre calificó de "chantaje" la huelga y consideró que el suspender las sanciones a los transportistas infractores sería "un retroceso enorme en los pasos" dados para la mejora del servicio de transporte público.

"Los chóferes tienen que cumplir la norma, tienen que brindar un buen servicio y si no lo hacen tienen que ser sancionados con las multas. No podemos retirar las multas, no podemos dejar de hacer los controles para que el transporte público funcione como tiene que funcionar", sostuvo Revilla.

En medios locales y en las redes sociales han circulado en las últimas horas instructivos de los sindicatos para que sus afiliados cumplan con los bloqueos en al menos 40 puntos estratégicos de La Paz, incluidas las conexiones con la ciudad vecina de El Alto, donde se encuentra el aeropuerto internacional.

Sánchez aseguró que se permitirá la circulación de vehículos particulares y de ambulancias.

En las últimas protestas realizadas por este sector, los chóferes usaron sus vehículos para bloquear calles y avenidas y, además, suelen azotar a los conductores que no acatan la huelga.