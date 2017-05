Se rumora el posible reemplazo de Cristina Hurtado en RCN

Cristina Hurtado ha decidido retirarse de la casa que la vio crecer profesionalmente RCN para incursionar en nuevos proyectos. Y aunque el canal no ha mencionado el nombre de quien la reemplazará, la periodista Gabriela Torres, mejor conocida como la “Negra Candela” sí lo hizo.

Mediante el blog de la periodista reveló que quien llegará a la sección de entretenimiento, de lunes a viernes en la emisión de las 7.00 p.m., será la barranquillera Cindy Better: “Cindy Better la Barranquillera españolizada, vivió varios años en la Madre patria pero no es nativa de allí quien esta los fines de semana y desea traslado al de lunes a viernes y es muy cercana a los afectos de la directora Claudia Gurissati”.

Además, menciona que abran varios cambios en este segmento ya que harán que las presentadoras salgan a cubrir evento, hacer notas y realicen trabajo de campo.