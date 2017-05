¡Lo vuelve a hacer! El candente baile de Jessica Cediel

La presentadora de ‘Yo me llamo’ está incursionando en nuevas faceta, esta vez quiso demostrar su gran habilidad en el baile, pues recientemente ha publicado videos en sus redes sociales en los que está bailando champeta.

Y ahora publica un video en el que hace parte de una coreografía de la canción ‘shape of you’ y lo acompaña de siguiente texto “¡Felicidad total! Para los que no saben les cuento que AMO bailar y lo hago desde muy pequeña! NO SOY PRO... pero eh ave María como me lo gozo ¡El baile está en mis venas!”.

Jessica Cediel actualmente es la presentadora del programa del canal Caracol ‘Yo me llamo’, reality que está en su recta final.