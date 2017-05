Márquez, Lorenzo y Pedrosa dan ánimos a Hayden, grave tras ser atropellado

Los pilotos españoles de motociclismo Marc Márquez, Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa enviaron mensajes de ánimo al estadounidense Nicky Hayden, que se encuentra en estado grave después de ser atropellado por un vehículo cuando circulaba en bicicleta en la provincia de Rimini, en el norte de Italia.

"Te mando toda la fuerza del mundo Nicky! My thoughts are with you @NickyHayden! (Mis pensamientos están contigo), ha escrito Márquez en la red social de Twitter, en la que también ha subido una foto de ambos pilotos.

Por su parte, Lorenzo ha escrito en inglés "Sé fuerte Nicky. Sigue luchando" en la misma red social, mientras que Pedrosa ha deseado los "mejores deseos" y también que sea fuerte.

El actual piloto de Superbikes, certamen en el que compite con Honda, fue atropellado este miércoles por un coche cuando se encontraba junto a un grupo de ciclistas y el golpe que sufrió fue tan fuerte que cayó sobre el capó y rompió el parabrisas antes de precipitarse sobre el asfalto.

Hayden se encuentra en estos momentos ingresado en el Hospital Maurizio Bufalini de Cesena, un centro especializado en trauma y el principal hospital de esta ciudad italiana situada a pocos kilómetros de Rimini con pronóstico reservado, después de haber sufrido severos politraumatismos en la cabeza y lesiones en el pecho.