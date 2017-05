Estrellas del fútbol sudamericano enfatizan formación del "jugador integral"

Estrellas del fútbol sudamericano como Gabriel Batistuta, Nery Pumpido, Ricardo Gareca o Francisco Maturana enfatizaron este miércoles la formación del "jugador integral", que esté capacitado no solo como futbolista, sino como persona, en el simposio organizado por la Conmebol, en su sede de Asunción.

Los exjugadores participaron este miércoles del simposio global del presente y futuro del fútbol en Sudamérica, en el que se dieron cita leyendas del fútbol sudamericano, como los entrenadores César Luis Menottio y Carlos Parreira, y jugadores como Mauro Silva y Carlos Valderrama, entre otros.

Los expertos coincidieron en que en Sudamérica se encuentra "la mejor materia prima" del mundo a nivel de futbolistas, pero insistieron en la necesidad de que esa calidad no obnubile a jugadores y técnicos a la hora de seguir capacitándose.

Francisco Maturana, exentrenador de la selección colombiana de fútbol, destacó que los técnicos deben formar a las divisiones inferiores del fútbol, teniendo presente que los jóvenes futbolistas mantienen a los clubes europeos en su horizonte.

"Los jugadores se marchan a Europa a los 16 o 17 años, pero eso no se puede ver como una crisis, sino como una posibilidad de crecer más. No puedes negarle a un chico la posibilidad de que se vaya, porque se va a querer ir a cualquier equipo de Europa, no solo al Barcelona. Es un camino para que los clubes se fortalezcan, para la formación de los jugadores", expresó Maturana durante una de las mesas redondas del simposio.

Según el exfutbolista colombiano, el fútbol en Sudamérica "se juega mal porque hay una desconceptualización total", en la que se exaltan "supuestas virtudes", que son "producto de deficiencias".

"Desde hace años, el fútbol sudamericano miraba para crecer a Europa, a su visión del fútbol como producto y a su condición física, y ellos cuando miraban hacia acá veían talento. Nos fuimos a buscar la condición física, y perdimos el talento", declaró.

Coincidió con él Ricardo Gareca, exfutbolista argentino y actual entrenador de la selección peruana de fútbol, quien dijo que "en general la iniciativa que tenía Europa era llevar toda la riqueza técnica de Sudamérica", mientras que los sudamericanos "copiaron de Europa lo que se refiere a táctica y dinámica", pero perdieron "la esencia".

"Más que enfocarnos en lo que sucede en Europa, tenemos que fortalecernos futbolísticamente en el tema formativo, que respete nuestra idiosincrasia, nuestra manera de vivir y sentir el fútbol", dijo Gareca.

Agregó que Sudamérica es una "fuente inagotable para generar jugadores de fútbol", pero debe atender a sus particularidades geográficas, como las distancias de siete horas o más entre países, o la altitud de algunos puntos, a veces por encima de los 4.000 metros, circunstancias que no se registran en Europa.

Además, apostó por fortalecer la formación de las divisiones inferiores, e insistió en que los entrenadores de estos conjuntos deben ser más reconocidos y mejor remunerados, ya que tienen la "gran responsabilidad" de formar no solo a futbolistas, sino a "grandes profesionales", que sean "personas de bien, disciplinadas y preparadas para las altas exigencias".

En este sentido, Nery Pumpido, exportero de la selección argentina de fútbol que participó en dos Mundiales, afirmó que "a veces, cuando se llega a la primera división, o la selección, se falla en la persona, no en lo futbolístico", y apostó por formar a jugadores para que sepan comportarse tanto dentro como fuera de la cancha.

Por su parte, Gabriel Batistuta, exfutbolista argentino, señaló que en el fútbol de su país se ha producido una "laguna increíble" en lo que respecta a la formación de los jugadores desde los años 80 y 90.

El exfutbolista recordó su formación en las divisiones inferiores del club Newell's Old Boys, a las órdenes de un grupo de técnicos que "soñaban con educar".