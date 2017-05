Colombiano Soto no está "muy atento" a las noticias de protestas en Venezuela

El central colombiano del Carabobo, Hugo Soto, dijo este miércoles que no está "muy atento" a las noticias de la situación política en Venezuela, sacudida por protestas antigubernamentales desde hace más de un mes, y que solo se centra en "hacer historia" con el equipo Granate.

"Me dedico a lo que es fútbol. No estoy muy atento a noticias y cosas. Y cuando estoy en casa, y mi familia está en casa, todo marcha bien", señaló el defensor de 33 años en una entrevista concedida al programa Conexión Goleadora, de la emisora Deportiva 1600 AM.

Soto dijo además que la "situación país" ha complicado la asistencia de los jugadores a algunos entrenamientos, y que han logrado superar estos detalles "estando unidos". "Cuando se puede entrenar se entrena y se da el máximo", añadió.

El Carabobo, dirigido por el boliviano Julio César Baldivieso, marcha segundo en el Torneo Apertura de Venezuela, y ya aseguró su pase al octogonal final, donde se dirime al campeón del certamen.

Soto recordó que el equipo del centro del país dominó el pasado Clausura y era amplio favorito para alzar el título, pero cayó en la primera fase del octogonal ante el sorpresivo Zulia, a la postre campeón.

"Eso es pasado, somos conscientes de lo que pasó y no puede pasar dos veces", señaló.

Asimismo, dijo que los jugadores del Carabobo están "mentalizados" en lo que son capaces de "conseguir" y en "hacer historia".

"Miramos lo que nosotros somos, lo que podemos hacer y lo que podemos conseguir, estamos enfocados", sentenció.