El 76 % de la población brasileña no practica deportes

Unos 122,9 millones de brasileños con más de 15 años, el 76 % de la población con esa edad, admitieron que no practican ningún tipo de deporte o actividad física, de los que 91,3 millones (56,4 %) dijeron que nunca practicaron deportes en su vida, según un estudio divulgado este miércoles por el Gobierno.

Los números sobre la práctica de deportes y de actividades físicas de la población brasileña fueron extraídos del Estudio Nacional por Muestras de Domicilio (PNAD), una amplia consulta a miles de hogares brasileños hecha en 2015 por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

De acuerdo con el estudio, tan sólo 38,8 millones de brasileños con más de 15 años, el 23,9 % de los 161,8 millones con esa edad, dijeron que habían practicado deportes en el último año, es decir entre octubre de 2014 y septiembre de 2015, cuando el sondeo fue realizado.

El total de los que practica deporte o realiza alguna actividad física llega a 61,3 millones, el 37,9 % de la población.

De los 122,9 millones que no practicaron deportes en el último año, 70,1 millones eran mujeres. Es decir que el 83,1 % de la población femenina no practicaba deportes.

Entre quienes no practicaron deportes en el último año, un 38,2 % alegó como disculpa la falta de tiempo y el 35 % dijo que no le gustaba el deporte o que no quería practicarlo.

La falta de tiempo es la principal razón para no practicar deporte para las personas con entre 25 y 39 años (51,6 %) mientras que el rechazo al deporte fue la principal explicación entre los adolescentes de entre 15 y 17 años (57,3 %).

Entre quienes practican deporte o ejercicios un 28,9 % dijo haberlo hecho por diversión o relajamiento y un 26,8 % por mejorar la calidad de vida y buscar el bienestar.

El estudio descubrió una relación directa entre la escolaridad y la renta de los brasileños con la práctica de los deportes.

Mientras que el 17,3 % de la personas con menor instrucción practican deporte, ese porcentaje llega al 56,7 % entre los que concluyeron la educación secundaria.

Por su parte, mientras que el 31,1 % de las personas sin renta dice practicar deportes, ese porcentaje sube al 65,2 % entre los que ganan más de cinco salarios mínimos legales.

De los 38,8 millones que practicaban deportes, 15,3 millones señalaron el fútbol como la actividad deportiva más practicada. Enseguida se ubicaron la caminata (9,5 millones o 24,6 %) y el gimnasio (3,5 millones o 9,0 %).