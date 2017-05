Dumoulin:"Esperábamos una pelea dura y no la hubo"

El holandés Tom Dumoulin (Sunweb), líder del Giro, esperaba en el estreno de su maglia rosa "una pelea dura que finalmente no se produjo", por lo que terminó la jornada "contento y tranquilo".

" Esperábamos una pelea muy dura y no hubo. También esperábamos que atacaran los rivales que están a 5 ó 6 minutos en la general. Me he sentido bien y tengo que agradecer el trabajo de mi equipo. Todos han hecho un trabajo fantástico", señaló.

Según explicó Dumoulin, el trabajo consistió en "mantener la fuga a raya porque Andrey Amador estaba cerca en la general", faceta en la que destacó a su compañero Laurens Tem Dam, del que dijo: "Nuestro viejo guerrero que sigue mejorando con la edad, es como un buen vino".