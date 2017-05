Adrián: "Si llega alguna oferta interesante de España hablaría con West Ham"

Adrián San Miguel, portero del West Ham United, está a punto de acabar su cuarta temporada en la Premier League inglesa de fútbol, probablemente la más complicada desde que llegó al este de Londres procedente del Real Betis.

Londres, 17 may (EFE).- Adrián San Miguel, portero del West Ham United, está a punto de acabar su cuarta temporada en la Premier League inglesa de fútbol, probablemente la más complicada desde que llegó al este de Londres procedente del Real Betis.

El guardameta español, pieza clave durante los años en Upton Park, perdió la titularidad mediada la primera e irregular temporada de los 'Hammers' en su nuevo hogar, el Estadio Olímpico, en un año en el que optaban a todo y acabaron luchando por mantener la categoría en la élite del fútbol inglés.

Ahora, Adrián, en una entrevista con Efe en Londres, valora cómo ha sido el curso, explica lo complicado que resulta para un portero pasar de titular a suplente y dice que, aunque está "muy contento y adaptado a la Premier League", no descarta regresar a España "si llega una oferta interesante".

Pregunta: ¿Qué valoración hace de la complicada temporada que está a punto de finalizar?

Respuesta: "Ha sido una campaña bastante irregular, de adaptación al estadio nuevo, con muchos cambios, alguna que otra cosa extraña y salidas inesperadas de jugadores, como la de Dimitri (Payet, quien en enero fichó por el Olympique de Marsella).

Creo que ha sido una temporada para salir del paso, y ahora tenemos que intentar acabar lo mejor posible y seguir creciendo para el año que viene".

P. El West Ham cambió Upton Park por el Estadio Olímpico en la que se presuponía iba a ser una temporada histórica, en la que se soñaba con estar arriba.

R. "Todo ha sido muy diferente de cómo pensábamos. El año pasado, el último en Upton Park, donde disfrutamos mucho, pusimos las expectativas bastantes altas e hicimos un buen fútbol. Pero este curso ha sido irregular desde el comienzo, y lo que tenemos que hacer es pensar en el próximo partido contra el Burnley, el último de la Premier League, y acabar lo mejor posible".

P. En lo personal también ha sido un curso complicado; perdiste la titularidad por primera vez en tus cuatro años en Inglaterra.

R. "Ha sido una temporada extraña, bastante difícil, ya que he estado casi cinco meses sin jugar ni un partido. Y sabemos que en la posición de portero sólo hay sitio para uno. El míster (Slaven Bilic) tomó la decisión de darle la oportunidad a Darren (Randolph) y ahora, en los últimos partidos, me devolvió la confianza.

He intentado hacerlo lo mejor posible y, en los últimos encuentros, las cosas han ido saliendo bien, a excepción del partido ante el Liverpool (derrota 0-4). Hemos ganado al Tottenham Hotspur y mantenido la portería a cero en tres ocasiones.

P. Para un portero habituado a jugar semana tras semana como usted, ¿resultó complicado verse en el banquillo?

R. "En los últimos tres años y medio había sido el portero titular y resulta difícil no poder jugar. Sin embargo, son momentos que hay que superar; la vida no es toda de color de rosa. Me tocó sufrir desde el banquillo".

P. ¿Qué se le pasó por la cabeza en esos cinco meses? ¿Se planteó salir del West Ham?

R. "Salieron cosas en el mercado de invierno, pero mi representante es siempre el que está al tanto de todo eso. Yo me limité a trabajar duro para volver a la titularidad y esperar a ver si salía algo interesante para estudiarlo.

P. Lleva cuatro años en el West Ham, ¿qué perspectivas tiene para después del verano? ¿Ha pensado en salir del club?

R. "De momento quiero descansar, olvidar un poco todo y disfrutar con la familia. Tengo que sentarme con el club para ver qué perspectivas tienen ellos sobre mí de cara a la temporada que viene".

P. Termina contrato, pero el club tiene la opción de renovarlo por dos temporadas más.

R. "Así es: el club se ha guardado esa opción de renovarme por dos años. Y ya me ha dicho que tienen interés en hacerlo efectivo".

P. ¿Ha tenido propuestas de otros clubes?

R. "Ha salido interés de varios equipos de España y alguno de la Premier League. Sin embargo, no pensaba mucho en eso, sino en volver a la titularidad y ayudar al equipo. Ahora, a final de curso, nos sentaremos con el club, hablaremos y tomaremos la mejor decisión".

P. ¿Qué tiene que hacer el West Ham para convencerle del proyecto?

R. "En cuanto a lo personal, me gustaría saber qué intenciones tienen conmigo, si voy a jugar o no. Y luego es importante ver el proyecto, qué se va a hacer el año que viene. Somos el West Ham y debemos luchar por cotas más altas, no sólo por la permanencia. Ésta es mi cuarta temporada en el club y quiero aspirar a más".

P. ¿Le gustaría regresar a España?

R. "Si sale algo interesante hablaríamos con el club, pero la opción de dos años la tienen ellos (el West Ham). Tenemos que sentarnos, dialogar y llegar a un acuerdo.

De todos modos, estoy muy adaptado y contento en la Premier; es mi cuarto año, manejo bien el idioma y mi familia está contenta aquí".

P. ¿Ve la selección algo más cerca después de recuperar la titularidad en su equipo?

R. "Esa pérdida de la titularidad me costó... Ahora he vuelto a jugar y espero que el seleccionador esté al tanto de todo (risas). Sigo con la ilusión de volver a la absoluta, por supuesto".

P. ¿Cuál es el objetivo realista del West Ham el año que viene? ¿Permanencia? ¿Acabar entre los diez primeros? ¿Liga Europa?

R. "El club tiene que luchar por cotas más altas, como hicimos la última temporada en Upton Park. Debemos pelear por estar entre los siete u ocho primeros y estar siempre en competición europea. Es importante dar ese paso y, ahora que estamos adaptados al Estadio Olímpico, seguir disfrutando en nuestra nueva casa".