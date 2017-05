Ferrer, tras caer ante Nishikori: "He fallado en los momentos importantes"

El tenista español David Ferrer, que cayó hoy contra el japonés Kei Nishikori en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma, lamentó haber fallado en "los momentos importantes".

Ferrer fue eliminado por un Nishikori que también le había superado la semana pasada en el Mutua Madrid Open, pero consideró que el duelo de hoy fue mejor con respecto al anterior, en una rueda de prensa realizada al finalizar su compromiso.

"Hoy ha sido mejor con respecto a Madrid, jugué mas agresivo, no he perdido tanto la iniciativa. Lástima no aprovechar un 0-30 con 5-4 en el primer set", aseguró.

"He fallado en los momentos importantes, cuando el partido podía estar parejo", agregó.

Pese a la eliminación en la segunda ronda, Ferrer dijo que notó unas mejoras en sus condiciones con respecto a las semanas precedentes.

"De positivo me llevo el hecho de que sé un poco más a lo que juego. Estoy compitiendo en cada partido y esto me hace pensar que puedo crecer", aseguró.

"Me encontré bien, con ganas, fuerza física y ahora iré a descansar para seguir manteniendo este ritmo", insistió.

Finalmente, el valenciano informó de que planea volver a España para relajarse algunos días, antes de viajar a París para disputar el Roland Garros, en programa del 22 de mayo al 11 de junio.