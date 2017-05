Popovich: "Merecimos que nos abofetearan, el equipo no existió"

El entrenador de los Spurs de San Antonio, Gregg Popovich, siguió siendo el centro de atención de la eliminatoria de las finales de la Conferencia Oeste después que perdieron el segundo partido por paliza de 136-130 ante los Warriors de Golden State y dijo que se habían merecido el resultado.

"Nos merecimos que nos abofetearan porque jugamos muy mal como equipo, al margen que ya sabíamos que no tendríamos a Kawhi Leonard, lo que hicimos en el campo fue todo negativo", declaró Popovich al concluir el partido que se disputó en el Oracle Arena de Oakland. "No se trata de hablar de estrategias ni de esquemas sobre la pizarra, simplemente los jugadores no estuvieron en el campo".

Popovich fue categórico cuando dijo que no estuvieron ni físicamente ni mentalmente y que lo sentía por ellos porque deben estar arrepentidos por lo que mostraron durante el partido.

""No creo que comenzamos el partido con el convencimiento que podíamos cuando menos luchar y de ahí que desde el principio se vio la falta del espíritu de lucha que tuvimos al faltarnos intensidad, coraje y todas las cosas que se necesitan para competir", argumentó Popovich, que esta vez él tampoco pudo cambiar la motivación de los jugadores. "Simplemente fue decepcionante".

Sólo dos jugadores lograron superar la barrera de los 10 tantos y fueron el alero Jonathon Simmons, que salió en el puesto de titular de Leonard, y aportó 22 puntos, mientras que el alero reserva, el novato letón Davis Bertans llegó a los 13.

"Simmons salió a jugar y estuvo en otra categoría diferente a los demás", admitió Popovich. "El resto ocupó por su rendimiento otra categoría".

Desde que Leonard se fue lesionado a falta de 7:54 minutos por concluir el tercer periodo del primer partido, los Warriors han dominado por completo a los Spurs con un marcador combinado de 194-133.

Los Spurs, que perdieron el primer partido por 113-111 después de haber tenido 25 puntos de ventaja, incluidos 20 en el descanso, con Leonard en el campo estaban arriba 23 tantos de ventaja.

"Cierto, perdimos una gran oportunidad en el primer partido, y sucedió por no tener control del balón", analizó Popovich. "Nos hicieron 31 puntos de las perdidas y eso es algo que siempre se paga ante un rival como los Warriors".

Popovich también criticó el trabajo que el equipo hizo bajo los aros, donde dijo que habían estado muy pasivos, especialmente cuando tenían que defender con rapidez, además de no saber cerrar las jugadas ofensivas.

"Esos dos hechos que sufrimos en el primer partido los analizamos como algo que nos preocupaba de cara al segundo, pero todo se dio igual", destacó Popovich. "Ahora debemos pensar en cambiar la situación cuando regresemos a nuestro campo para el tercero y cuarto partido, aunque no tenemos la seguridad que Leonard pueda estar con nosotros".

Popovich no tuvo problemas en señalar también la baja producción ofensiva que tuvo el ala-pívot LaMarcus Aldridge, un jugador clave en la eliminatoria de semifinales ante los Rockets de Houston, que no ha podido surgir como líder frente a los Warriors.

"LaMarcus debe anotar puntos para nosotros. No pude presentarse con timidez en el campo", recordó Popovich. "No hizo tiros en el primer cuarto y eso no debió suceder, dado que tienes que tirar si quieres anotar y no importa desde donde lo hagas".

Popovich dijo que estaba seguro que en el tercer partido Aldridge cambiará su manera de actuar en el campo en cuanto a los tiros a canasta, tanto si los hacía el propio jugador o trabajaba de cara a que los consiguen el resto de los compañeros.

Mientras que el entrenado asistente Mike Brown, que actúa como interino con los Warriors ante la baja de Steve Kerr, dijo que su equipo jugó de nuevo un gran partido y esta vez sin el drama que les tocó vivir en el primero.

"Creo que el equipo estuvo mucho más concentrado desde el inicio del partido, jugamos buena defensa, y aprovechamos mucho mejor las oportunidades ofensivas", destacó Brown. "Hemos hecho nuestro trabajo al conseguir los dos triunfos en los partidos de locales, ahora en San Antonio la historia será diferente".

Brown dijo que le había dado oportunidad de todos los jugadores porque era lo mejor a nivel individual y de equipo, dado que todos pueden adquirir su mejor forma y dar descanso a los compañeros que tienen más minutos en el campo.

Por su parte, el base Stephen Curry, que con 29 puntos lideró el ataque balanceado de los Spurs, reiteró al igual que Brown, que en el segundo partido el equipo salió a hacer su trabajo desde el inicio y ahí fue donde se definió el partido.

"Sabíamos que era fundamental que ganásemos los dos partidos en nuestro campo y ahora vamos a San Antonio sin ningún tipo de presión aunque con la mentalización de acabar también la serie", agregó Curry.