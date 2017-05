Murray, sobre su eliminación: "Tengo que mejorar y hay que hacerlo rápido"

El tenista británico Andy Murray, que cayó hoy en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma, admitió que tuvo un bajón "en las últimas dos semanas" y dijo que tiene que mejorar "rápido" para ser competitivo en el Roland Garros.

Murray, número 1 del mundo y vigente campeón del torneo de Roma, perdió en su estreno ante el italiano Fabio Fognini y fue tajante en considerar que "no hay excusas" por sus últimas actuaciones, en la rueda de prensa realizada al finalizar el partido.

"Las últimas dos semanas han sido duras. En las ultimas semanas no hay excusas, no estoy jugando bien. Tengo que mejorar y tengo que hacerlo rápido. Siento que puedo hacerlo bien en los próximos eventos, pero hay que salir de esto rápido", declaró.

El británico dio la sensación de que estuviera falto de energías en el duelo del martes y admitió posteriormente que en los últimos tiempos tuvo un bajón físico.

"Las últimas semanas no han sido buenas. Al principio del año jugaba bien, me movía bien en Montecarlo, pero en las últimas dos semanas no me moví bien", afirmó.

"Fognini jugó bien, pero yo no me moví y esto no es una buena señal", agregó.

Murray informó de que planea volver algunos días a su casa en Escocia antes de viajar a París para preparar el Roland Garros.

"Diría que vuelvo a casa mañana y luego iré pronto a París para prepararme y meterme en las mejores condiciones para competir", explicó.