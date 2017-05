Gigi Hadid confiesa problema que le afecta a hora de desfilar

Proyectando la misma naturalidad con la que suele hablar sobre los entresijos de su mediática relación con el cantante Zayn Malik, la modelo Gigi Hadid ha querido abordar una vez más uno de los asuntos más polémicos que siempre han rodeado su breve pero exitosa carrera en el mundo de la moda: la escasa habilidad con la que, según los expertos e incluso alguna que otra compañera de profesión, ha desfilado tradicionalmente por las pasarelas de todo el mundo.

Después de que ella misma admitiera hace unos meses que no era precisamente la mejor de su generación a la hora de hipnotizar al público con movimientos rítmicos y cadenciosos, ahora la joven se ha animado a profundizar un poco más en las causas que explicarían esos problemas y, lo que es más importante, a revelar las claves que explican los grandes progresos que ha venido haciendo al respecto en los últimos meses.

"Tengo los pies planos y además tengo una especie de arco forzado en uno de ellos que es el resultado de haber jugado al voleibol toda mi vida. Sin embargo, en estos seis meses la forma en que desfilo ha mejorado muchísimo. He aprendido a proteger correctamente el calzado y, por tanto, mis pies. Me han enseñado pequeños trucos que son de gran ayuda y trato de centrarme en buscar técnicas que me sirvan para hacerlo cada día mejor", reveló la hermana mayor de la también modelo Bella en el nuevo número de la revista Harper's Bazaar.

De todas maneras, la flamante novia del ex One Direction Zayn Malik es consciente de que su punto fuerte y gran especialidad son las sesiones fotográficas, donde es capaz de exhibir toda la sensualidad y la elegancia que le han llevado a firmar contratos millonarios con las casas de moda más reputadas del planeta.

De hecho, las imágenes que de ella presenta la prestigiosa cabecera no suponen precisamente una excepción, ya que en ellas Gigi exuda unos niveles de sofisticación, espontaneidad y determinación difíciles de superar por sus competidoras, hasta el punto de que ella prefiere compararse con una de las grandes divas de la música a la hora de explicar las sensaciones que le invaden cuando posa delante de una cámara.

"¿Me habías visto en una sesión de fotos antes? Soy... una persona diferente. No diría que soy tan grande como Beyoncé o como su álter ego Sasha Fierce, pero sí, experimento una transformación muy similar. Me lo tomo muy en serio y a veces acabo sometida a una gran presión, pero esa especie de ahogo que siento es por el peso que tiene mi propia cultura del trabajo y por las expectativas que yo misma me impongo. Me encanta tener gente a mi alrededor que me dice: 'Venga, es hora de que te tomes algo de tiempo para ti", apuntó en la misma conversación.