La liquidación silenciosa de una de las empresas de Saludcoop

Desde que Saludcoop fue intervenida y luego liquidada, las miradas siempre han estado sobre esa EPS y, luego, sobre Cafesalud, Cruz Blanca o las clínicas que hacían parte del Grupo Saludcoop que fundó Carlos Palacino en 1994. Sin embargo, en paralelo a estos procesos hay uno que se está haciendo en silencio y que está afectando a cientos de trabajadores.

William Rojas es el hombre que está encargado de liquidar 11 Instituciones Auxiliares del Cooperativismo, conocidas como las IAC GPP, que tienen contratados a más 900 trabajadores que prestan sus servicios para las clínicas de las corporaciones que pertenecían a Saludcoop.

Rojas llegó hace un poco más de un mes y fue puesto por la junta directiva de estas empresas para dirigir este proceso, que es vigilado por la Superintendencia de Economía Solidaria. Él debe liquidar, el problema es que por ahora no tiene los 26.000 millones que necesitaría para indemnizar a estos trabajadores.

Los más de 900 empleados nunca estuvieron contratados directamente por la EPS o por las clínicas, sino por estas empresas que, según explicaron expertos, se convirtieron en la forma en que Carlos Palacino “tercerizó”.

Sin embargo, liquidar no está fácil. Rojas primero debe indemnizar a los empleados y pagar lo que les debe. El problema es que estas empresas no tienen plata y dependen de que las clínicas de las corporaciones les paguen lo que deben. Y éstas, a su vez, dependen de que Cafesalud salde sus deudas con ellas. He ahí el principal problema que tiene la liquidación.

Según explicó Rojas, las clínicas le deben a las IAC GPP unos 15.000 millones. Sin embargo, de acuerdo con sus cuentas, las indemnizaciones le costarían unos 26.000 millones de pesos.

“Pero en estas liquidaciones uno tiene la opción de negociar con los empleados. (…) Si nos pagaran los 15.000 millones de pesos, se podría saldar casi todo”, explicó a Caracol Radio.

El liquidador espera a que en un plazo máximo de 18 meses se pueda solucionar la liquidación de estas empresas. Y así solucionar la situación de empleados que llevan hasta 20 años trabajando para las clínicas que eran de Saludcoop.

Una situación que no da espera

Hace unas semanas la clínica de la sede de las Américas, de la Corporación Nuestra IPS en Bogotá, fue cerrada por cuenta de que, según Rojas, Cruz Blanca le quitó unos 160.000 usuarios a esa sede.

Ante esa situación, 38 trabajadores de esa clínica –que tienen su contrato con la IAG GPP- están en una especie de “limbo laboral”, pues no han podido reubicarlos, ni tampoco los pueden despedir.

Rojas tiene la titánica tarea de lograr garantizarles a todos estos trabajadores sus derechos. Sin embargo, depende de que la venta de Cafesalud salga bien, para que la EPS pague sus deudas con las clínicas y estas con las IAG GPP.