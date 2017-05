Fiscalía de Guatemala destaca combate a corrupción en informe anual 2016-2017

La desarticulación de al menos cinco estructuras de corrupción, el combate al contrabando y la creación de 63 nuevas fiscalías destacan en el informe anual 2016-2017 presentado hoy por el Ministerio Público (MP) de Guatemala.

La secretaria general del ente investigador, Mayra Veliz, resaltó como uno de los logros de abril del 2016 a marzo del 2017, periodo que abarca el informe, el desmantelamiento de la red de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Además, las estructuras denominadas "Cooptación del Estado" y "La Cooperacha", cuyos líderes, el expresidente del país, Otto Pérez Molina, y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, están procesados y en prisión junto a varios de sus ministros de Estado.

Veliz recordó que solo por el caso TCQ los exmandatarios habrían recibido una comisión de 24,5 millones de dólares por otorgar un contrato para ampliar la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) en el Pacífico.

También mencionó las plazas fantasmas descubiertas en el Congreso por la que están en prisión varios exdiputados.

La funcionaria aseguró que en los tres años que lleva en el cargo la fiscal general, Thelma Aldana, los casos resueltos por el MP se elevaron a un 52 %, y que existen más de 660.000 expedientes sin resolver.

Agregó que entre abril del 2016 y marzo de 2017 los fiscales desarticularon 48 estructuras criminales y capturaron a 720 personas.

En su discurso, la fiscal Aldana agradeció la cooperación internacional y resaltó que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) con el respaldo de la Cicig ha llevado ante la Justicia casos paradigmáticos.

"No hay nadie poderoso que no sea alcanzado por la Justicia", expresó Aldana al recordar la desarticulación de la red criminal "La Línea" que también supuestamente era dirigida por Pérez Molina y Baldetti, según el colaborador del MP, Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de la exvicepresidenta.

Durante el último año, dijo, se han fortalecido las fiscales de combate a las extorsiones y la de delitos contra la vida.

"El Ministerio Público está preparado para enfrentar los retos de manera transparente y objetiva", sostuvo durante el acto al que asistió, entre otros, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales.

Por su parte, el secretario de Política Criminal del MP, Rottman Pérez, dijo que entre el 2014 y el 2017 la institución ha invertido 433 millones de quetzales (59 millones de dólares) en la creación de 63 nuevas fiscalías para atender a la población.

Mientras, el presidente guatemalteco valoró el fortalecimiento del MP y lo exhortó a ser "el paladín de la Justicia", pero transparente, objetiva y sin vulnerar el debido proceso.

"En los últimos años el Ministerio Público ha asumido con liderazgo de grandes retos en la persecución penal", dijo el mandatario en su discurso en el que felicitó a Aldana por el trabajo realizado.

Morales enfatizó: "valoro el gran trabajo, los insto a seguir impulsando la agenda objetiva y transparente" porque el MP "debe ser un referente de imparcialidad", y ratificó su compromiso con la Justicia.