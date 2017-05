Revelan existencia de nueva sociedad de Sebastián Piñera en paraíso fiscal

Un reportaje de investigación reveló la existencia de una nueva sociedad perteneciente al expresidente chileno y actual candidato a un nuevo mandato en La Moneda, sede del Ejecutivo, Sebastián Piñera, cuya existencia se había omitido hasta ahora.

Santiago de Chile, 16 may (EFE).- Un reportaje de investigación reveló la existencia de una nueva sociedad perteneciente al expresidente chileno y actual candidato a un nuevo mandato en La Moneda, sede del Ejecutivo, Sebastián Piñera, cuya existencia se había omitido hasta ahora.

La información es parte de un reportaje del Centro de Investigación Periodística (Ciper Chile) que da cuenta de las sociedades de la familia Piñera Morel domiciliadas en Islas Vírgenes.

Ello, en medio de la polémica que ha generado la declaración de patrimonio e intereses realizada hace unos días por el exmandatario (2010-2014), al momento de inscribir su candidatura presidencial ante el Servicio Electoral.

"Esto es un tema superado del pasado, que ya se han tomado todas las medidas" necesarias, dijo hoy el jefe del consejo político de la campaña electoral de Piñera, Andrés Chadwick.

De acuerdo al artículo de Ciper, la nueva sociedad, llamada Bancard International Development Inc y basada en las Islas Vírgenes Británicas, se suma a Bancard International Investment y a Inversiones Eneida S.a.r.l, S.P.F., inscrita en Luxemburgo.

El medio destaca que "pese a las críticas" que ha recibido en este tiempo, "Piñera no transparentó todas las sociedades en paraísos tributarios en las que participa su familia", pues estaba esta tercera, "que omitió".

Según un comunicado emitido hoy por la oficina de Piñera, Bancard International Development Inc es "una sociedad legal y legítimamente constituida. Ha cumplido con todas las obligaciones legales que la afectan. No posee activos ni presenta movimientos desde 2009".

"Sus acciones son de propiedad de Mediterráneo Fondo de Inversión Privado, fondo en el cual ni Sebastián Piñera, ni Cecilia Morel tienen participación alguna", señala el documento.

La oficina, además, reitera que tanto el exmandatario como la ex primera dama "en forma voluntaria, incluyeron en su declaración de intereses y patrimonio, no sólo todos los activos que la ley exige, sino que también, otros activos que la ley no exige".

En tanto, el reportaje publicado por Ciper cuenta que Piñera habría creado sociedades con sus hijos y nietos cuando ellos todavía eran menores de edad.

"Al menos dos de sus hijos todavía eran menores de edad cuando Piñera los incorporó como socios de sus empresas. Esto demuestra que ellos no generaron el dinero que hoy está a su nombre y que su patrimonio está completamente fundido con el de su padre. En 1997, Cristóbal Piñera Morel tenía apenas 13 años y su hermano Sebastián, 15", señala el texto.

Ciper advierte que si bien durante los últimos días el candidato ha hecho varias veces la distinción entre su "patrimonio personal" y el de su esposa e hijos, en realidad "es difícil separar el patrimonio de los distintos integrantes del clan Piñera".

Lo anterior debido a que "comparten sociedades cuyo capital tiene el mismo origen -la fortuna de Sebastián Piñera Echenique- y lo que este ha hecho es desligarse formalmente de su propiedad o bien entregarles una herencia en vida (sin pagar los onerosos impuestos a la herencia o a las donaciones)".

Frente a esto Chadwick señaló en declaraciones a Emol.cl que "como lo hemos hecho siempre y sin ninguna dificultad cada vez que existe alguna información que requiere ser explicada, aclarada o precisada, inmediatamente se hace. Esperamos que las personas que están vinculadas a Bancard darán la explicación acerca de este tema".

"En segundo lugar, el (ex) presidente Piñera y aprovecho de señalarlo, él con respecto a las inversiones que se tenían en países con tributación benevolente, débiles y blandas, son todas absolutamente legales, registradas en Chile, autorizadas por el Banco Central, por el Servicio de Impuestos Internos, con todas sus tributaciones al día", añadió.

El precandidato conservador a la presidencia de Chile anunció que dejaría en manos de fideicomisos la administración de las acciones en sociedades constituidas en Chile y en el extranjero.

Además reveló que él y su esposa, Cecilia Morel, se retiraron "por completo" de la propiedad de las sociedades conformadas junto a sus hijos en las que tenían una participación minoritaria.

Sin embargo, Piñera no ha podido deshacerse de las acusaciones y sospechas de conflictos de interés, un fantasma que ha resurgido con miras a las elecciones de este año.

Piñera, el favorito en las encuestas para ganar las elecciones del 19 de noviembre, participará el 2 de julio en las primarias de la oposición conservadora para convertirse en el candidato único de la derechista coalición Chile Vamos.