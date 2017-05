El atraco a Kim Kardashian en París, desde la perspectiva de su asistente personal

Cuando parecía que el atraco del que fue víctima Kim Kardashian en la capital francesa no podía dar más de sí, tras desgranarse al detalle tanto lo sucedido en el interior del ya famoso apartamento parisino como su posterior repercusión en la vida del mediático clan, ahora ha salido a la luz una nueva versión de lo ocurrido: la de Stephanie Shepherd, asistente personal de la mujer de Kanye West y una de sus acompañantes en el marco de la fatídica Semana de la Moda de París.

"Fue terrorífico. En ese momento, tuve que mantener la compostura y asegurarme de tener todo bajo control. Teníamos que llevar a Kim de vuelta a casa sana y salva lo antes posible, y obviamente no podía parar de pensar en lo mal que lo había tenido que pasar ella, en todo lo que había tenido que soportar", ha confesado Stephanie al portal de noticias Refinery 29.

La empleada de Kim Kardashian se encontraba disfrutando de las diversiones de la vida nocturna de la ciudad junto a Kourtney, la hermana mayor de la estrella televisiva, en el momento del robo, tras lo cual tuvo que recuperar la sobriedad en tiempo récord para asegurarse de que su jefa recibía la atención necesaria.

Desde ese día, las medidas de seguridad han aumentado de manera considerable no solo en torno a los miembros de la familia, sino también en el día a día de sus trabajadores.

"Incluso yo tengo que ser más prudente. Tenemos alarmas, planes de seguridad y ese tipo de cosas. Aun así, cada vez que estoy sola en casa tengo un poco de miedo. Así que me he comprado un par de sprays de pimienta", ha confesado Stephanie al mismo portal.

La confianza de Kim en su fiel asistente ha ido aumentando con el paso del tiempo hasta ascenderla recientemente a directora de operaciones de las marcas Kardashian-West, lo que ha provocado que la celebridad se vea en la obligación de buscar a alguien que la reemplace. Sin embargo, no será fácil encontrar a un candidato capaz de mantenerse a su altura, ya que Stephanie no solo ha acompañado a la protagonista de 'Keeping Up with the Kardashians' durante sus embarazos o la organización de su boda, también se ha convertido en una más en su día a día y ha conseguido entablar una relación muy cercana con el polémico rapero.

"Creo que la gente se sorprendería mucho al descubrir lo gracioso que es Kanye. Ya sé que todo el mundo piensa que es muy serio, pero también puede ser muy divertido, siempre me hace reír y a veces hasta me pregunto si es apropiado. Tiene unas ocurrencias muy graciosas, y habla sin ningún tipo de filtro, pero también es el hombre más trabajador que conozco", ha sentenciado.