Presidente de River Plate dice que gesto provocador a Boca "estuvo mal"

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, dijo este martes que "estuvo mal" que su hijo y varios directivos se tapasen la nariz al entrar a la Bombonera este domingo para ver el superclásico que el 'Millonario' le ganó a Boca Juniors por 1-3.

"Las imágenes las vi y hablé con los involucrados. Es algo que no corresponde, que está mal y que está fuera de nuestra política", dijo D'Onofrio al canal TyC Sports después de que se conociera un vídeo en el que los directivos entraban al estadio con un gesto provocador.

"Hay veces que hay que dejar las cosas marcadas. Nos recibieron con huevos y piedras, aunque reitero que no justifica la acción", añadió.

El directivo dijo que "no hay que hacer más ruido de esto" y que "lo importante" es que River Plate ganó por 1-3 "con un dominio absoluto".

"El dirigente no debe comportarse como hincha. Yo vi el partido en el palco visitante y la gente de Boca se daba vuelta y me miraba. En los goles me quedé callado, sentado y con un festejo interno. Quiero dar el ejemplo a quienes me acompañan. Hay que se prudentes", sostuvo.