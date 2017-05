Landa: "Ha sido agradable poder concentrarme durante la crono"

El español Mikel Landa (Sky) señaló tras la contrarreloj que se pudo concentrar durante la prueba y que las "sensaciones fueron agradables", por lo que afronta con optimismo y nuevas motivaciones lo que resta del Giro de Italia, especialmente la tercera semana.

Landa, que perdió 4 minutos respecto al ganador y maglia rosa, el holandés Tom Dumoulin, afrontó la crono con "una mezcla de confianza por la buena condición física y la rabia del percance que tuvimos el otro día".

"He intentado no relajarme demasiado para no perder la dinámica de carrera. No he tenido malas piernas. Me sentí mejor que ayer. Durante la etapa pude concentrarme, fue una sensación agradable", señaló

Landa, tercero en el Giro 2015, también destacó el apoyo de los aficionados a lo largo del recorrido.

"Sentí un gran apoyo de los aficionados. Creo que la gente se dio cuenta del esfuerzo que estoy haciendo, y fue muy agradable escuchar sus ánimos".

A partir de ahora, y con su compañero Geraint Thomas undécimo en la general, a 5.33 del líder, el optimismo acompañará al ciclista de Murgía.

"Espero tener todavía un papel importante en la carrera. Seguiremos viendo al mismo Mikel Landa, quizá no mañana o pasado, pero la semana que viene seguro que sí. Queda una tercera semana muy interesante", concluyó.