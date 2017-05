Jugadores de baloncesto piden detener "violencia y muertes" en Venezuela

Un grupo de jugadores venezolanos de baloncesto difundió hoy un mensaje en las redes sociales para pedir que no haya más violencia y muertes en la nación suramericana, sacudida por protestas antigubernamentales desde hace más de un mes.

"No más balas, no más violencia, no más muertes", dice en el material audiovisual el jugador de los Guaros de Lara y capitán de la selección venezolana de baloncesto, José "Grillito" Vargas.

En tanto que el ala-pívot Luis Bethelmy, compañero de Vargas en los Guaros de Lara y en la selección venezolana, pide detener la "represión" contra manifestantes opositores.

"Queremos una Venezuela libre", añadió Bethelmy.

La capitana de la selección femenina de baloncesto de Venezuela, Ivaney Márquez, también pidió detener la violencia, y aseguró que la "lucha" que dan los opositores en las calles "es de todos".

Los jugadores Gregory Echenique, Jhorman Zamora, José Martínez, Miguel Ruiz, Heissler Guillent y Pedro Brito completan con sus peticiones de paz el mensaje.

En Venezuela los opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro cumplen más de un mes de protestas de calle, algunas de las cuales se han tornado violentas y han dejado al menos 42 fallecidos y cientos de heridos y detenidos.

El número de muertos ha despertado la sensibilidad de los deportistas venezolanos, que se han volcado a las redes para expresar su rechazo a los escenarios violentos en el país.

Hace unas semanas un grupo de futbolistas venezolanos de élite se pronunció a través de las redes, lo mismo que varios peloteros que juegan en las Grandes Ligas de béisbol de los Estados Unidos.