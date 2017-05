“Rey Arturo” fracasa en taquilla

Ni el rey Arturo ni Amy Schumer resultaron ser buenos contendientes para los extraterrestres de “Guardianes de la Galaxia Vol. 2” ("Guardians Of The Galaxy Vol. 2").

La película de Marvel y Disney se mantuvo con facilidad en la cima de taquilla en su segundo fin de semana, sumando otros 65,3 millones de dólares a su total doméstico, que ahora alcanza los 248,4 millones.

Superó por mucho a los estrenos de "Snatched", la comedia para adultos de Schumer y Goldie Hawn, que se quedó en segundo lugar con 19,5 millones y “Rey Arturo: La Leyenda de la Excálibur” ("King Arthur: Legend of the Sword"), una cinta épica de 175 millones de dólares protagonizada por Charlie Hunnam que sumó la irrisoria suma de 15,4 millones para terminar en tercer lugar.

"The Fate of the Furious" sumó cuarto lugar con 5,4 millones, en su quinta semana en taquilla y el éxito de Disney "La Bella y la Bestia” se quedó en quinto lugar en su novena semana en cines con 4,8 millones.

A continuación las 10 películas con mayores ingresos por taquilla en Estados Unidos y Canadá de viernes a domingo, según cifras compiladas el lunes por comScore:

1. "Guardians Of The Galaxy Vol. 2", 65,2 millones de dólares

2. "Snatched", 19,5 millones

3. "King Arthur: Legend Of The Sword", 15,3 millones

4. "The Fate Of The Furious", 5,4 millones

5. "Beauty And The Beast", 4,8 millones

6. "The Boss Baby", 4,4 millones

7. "How To Be A Latin Lover", 3,8 millones

8. "Lowriders", 2,4 millones

9. "The Circle", 1,7 millones

10. "MET Opera: Der Rosenkavalier (2017)", 1,7 millones