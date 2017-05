El atrevido desnudo de Ariadna Gutiérrez

Ariadna Gutiérrez, exSeñorita Colombia quiso sorprender a sus seguidores y lo logró, pues publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que está ella (Ariadna) sumergida en una tina cubierta de pétalos de rosa.

"Me atreví a hacer estas fotografías y mostrarles cuánto me gustan las rosas. Gracias a mis amores @tawfickespriella y @normajaneid por estas fotos! Me encanto el resultado final ¿y a ustedes?", escribió Gutiérrez.

Muchos de sus seguidores comentaron lo bien que se ve en esa foto.