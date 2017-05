Justicia de EE.UU. dio más plazo a Andrés Felipe Arias para resolver su extradición

Un juez federal de Estados Unidos otorgó cerca de un mes más de plazo al exministro colombiano Andrés Felipe Arias para responder a la Fiscalía en el caso de extradición a su país abierto en una corte del sur de Florida.

El juez John O'Sullivan aceptó la petición de los abogados de Arias que pidieron más tiempo para responder a un memorando de la Fiscalía, lo cual podrán hacer hasta el próximo 23 de julio, en lugar de en mayo como estaba previsto, según documentos de corte a los que Efe tuvo hoy acceso.

El juez ya había aceptado en marzo pasado mantener en libertad a Arias mientras enfrenta el juicio de extradición.

El proceso comenzó el 11 de agosto de 2016 con la presentación de cargos de la Fiscalía tras una petición hecha por el Gobierno colombiano.

Arias fue condenado en Colombia a más de 17 años de prisión por el llamado "caso Agro Ingreso Seguro", un programa de ayudas para campesinos pobres que en algunos casos acabaron en manos de ricos terratenientes.

Arias estuvo detenido desde el 24 de agosto hasta el 17 de noviembre de 2016, cuando O'Sullivan le concedió la libertad bajo fianza.

A principios de marzo sus abogados recurrieron a una corte de Apelaciones en Atlanta para detener el proceso para su extradición a Colombia a través de un "mandato de prohibición" contra el juez O'Sullivan.

El recurso fue la respuesta de la defensa de Arias, a cargo de David Oscar Markus, Ricardo J. Bascuas y Marc David, a la negativa de O'Sullivan a acoger una petición para que suspenda todas sus actuaciones en el caso.

Los abogados de Arias argumentaron entonces que el proceso no podía continuar ni Arias ser entregado a Colombia porque no existe un tratado de extradición vigente entre ambas naciones, puesto que no fue ratificado nunca cabalmente por Colombia.

Sin embargo, el juez O'Sullivan y la Fiscalía de EE.UU., que representa al Gobierno de Colombia, han rechazado ese argumento y alegado que basta con la voluntad de los dos gobiernos en acordar extradiciones para que el tratado sea efectivo.