Jefe inteligencia argentina denuncia a operador brasileño en caso por coimas

El jefe de inteligencia de Argentina, Gustavo Arribas, denunció hoy por supuesto cohecho y falso testimonio al operador financiero brasileño Leonardo Meirelles, condenado en la causa de corrupción conocida como "Lava Jato", por declarar que recibió sobornos por 850.000 dólares.

La denuncia, presentada este lunes por la defensa de Arribas, quedó a cargo del juez federal Claudio Bonadio, informaron fuentes judiciales a la agencia estatal argentina de noticias, Télam.

Esta acción judicial se da luego de que la semana pasada Meirelles reiterase ante la Justicia argentina en una declaración por videoconferencia desde Brasil que la empresa Odebrecht pagó sobornos en el país y que realizó transferencias por 850.000 dólares al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), tiempo antes de asumir el cargo.

"He dicho reiteradamente que Meirelles miente y que con su intervención no elegida por mí solo he recibido una transferencia bancaria", dijo Arribas en la denuncia sobre la única transacción que aceptó haber hecho, un pago de 70.500 dólares por la venta de bienes muebles.

Por esta razón, el jefe de la AFI denunció al brasileño por supuesto "cohecho" y "falso testimonio".

A finales de marzo, el juez federal Rodolfo Canicoba había sobreseído a Arribas por haber recibido esas supuestas coimas al entender que se pretendía "investigar un hecho, sin apariencia de delito, acaecido en la República Federativa del Brasil, para el cual el tribunal carece de jurisdicción".

Es así que rechazó los argumentos del fiscal federal Federico Delgado, que el pasado enero pidió abrir una investigación contra el titular de la AFI a raíz de una denuncia basada en una investigación publicada en el diario La Nación, que afirmaba que Arribas recibió en 2013 un pago de 600.000 dólares.

El pasado 5 de mayo, la Cámara Federal dejó firme formalmente el sobreseimiento a Arribas, ante la decisión de la Fiscalía de desistir de una apelación en la causa.

Sin embargo, días después la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo del fiscal nacional Sergio Rodríguez, interpuso un recurso de casación contra el cierre del caso.

Según la investigación periodística, Meirelles -condenado por la Justicia brasileña en la causa Lava Jato, en la que se investiga a políticos y ejecutivos de algunas de las empresas más importantes de Brasil- transfirió al menos 600.000 dólares en varios giros a una cuenta de Zúrich perteneciente a Arribas.

El dinero partió supuestamente de otra cuenta de una sociedad controlada por el brasileño, "calificada por la Justicia brasileña como 'empresa de fachada', destinada al pago de coimas, lavado de activos y evasión", tal y como describió el fiscal el pasado enero.

La demanda relacionó esas transferencias con la adjudicación de obras para el soterramiento de un tren de Buenos Aires en 2008 -durante el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015)-, al consorcio compuesto por Odebrecht, IECSA, COMSA y Ghella Societa Per Azioni.

Las transferencias se produjeron menos de un mes después de que la obra se comenzara a ejecutar, por lo que, según la denuncia, los pagos podrían tratarse de una operación de inteligencia para impulsar la obra mediante sobornos.

Arribas, quien tras conocerse la publicación negó tener relación con Odebrecht, empresa en la que Meirelles trabajaba como operador, aportó en su momento un informe en el que solo aparece una transferencia de casi 70.500 dólares, que atribuyó a parte de un pago por la venta de un inmueble.

Además, aseguró que no fue él quien eligió al operador financiero Meirelles para que le efectuara el pago por la vivienda sino que fue elegido por el comprador de la casa de la que él se desprendió.

De 58 años y notario, Arribas fue uno de los fundadores de Haz Sport Agency, una agencia de representantes de jugadores de fútbol, y se convirtió en el jefe de inteligencia en diciembre de 2015, con la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia, a quien el funcionario arrienda un piso.