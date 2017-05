Uruguay y papelera UPM harán control de impacto ambiental si logran acuerdo

Uruguay aseguró que realizará trabajos "en conjunto" con la papelera finlandesa UPM para profundizar el control ambiental una vez que el Gobierno llegue a un acuerdo con la empresa para la instalación de una fábrica en el país, dijo hoy la ministra de Medio Ambiente, Eneida de León.

La ministra aseguró si bien en la cartera mantuvieron reuniones con UPM aún "no hay nada presentado ni concretado" y únicamente se determinan "parámetros genéricos".

Asimismo, De León afirmó que el impacto que pueda tener la empresa les preocupa "igual que en cualquier otra industria" que afecte el agua del país.

En tanto, expresó que en el Río Negro, lugar donde posiblemente se instalaría la nueva fábrica papelera, "toda la cuenca está contaminada" y si se realiza la instalación allí ambas partes trabajarán para mejorar la situación.

Las declaraciones de la ministra se dieron al finalizar el Consejo de Ministros, que se realizó hoy en la Torre Ejecutiva, ubicada en Montevideo.

Con respecto a las negociaciones entre el Gobierno y la empresa finlandesa, De León señaló que se está "en una etapa de transición" en la que intercambian información entre ambas partes y tanto UPM como el ministerio "se comprometen" a realizar los controles necesarios en caso de que se confirme.

"Cualquier intervención del hombre en el mundo hay que controlarla y eso es lo que hacemos nosotros (...) y la función de nuestro ministerio es que sea dentro de los parámetros de control, que son muy exigentes en el Uruguay", añadió.

Por otra parte, dijo que hasta que "no se firme un contrato" no se dirá el lugar exacto en el que se instalará la papelera y aún no hay una fecha determinada para cerrar el acuerdo.

La empresa finlandesa y el Gobierno uruguayo anunciaron el pasado 3 de mayo haber alcanzado un acuerdo respecto a los principales temas de la agenda de una primera fase de negociación, dando paso a una segunda que consistirá en avanzar en materia de la construcción y la adaptación de la infraestructura necesaria para la planta.

Una vez concluida esta etapa, UPM analizará una decisión de inversión respecto a una potencial fábrica de celulosa, que sería la segunda de la firma en el país y que se ubicaría en el centro del país a orillas del Río Negro.