¿Qué hacen las ciudades más lluviosas del mundo ante una emergencia?

En la región nororiental de la India, en el límite con Bangladesh se encuentra la ciudad de Cherrapunji, que es catalogada como la capital más lluviosa del planeta con un promedio de precipitaciones anuales de 11.750 milímetros. Este poblado tiene sus meses más húmedos entre abril y septiembre, durante los cuales llueve de forma ininterrumpida y no se ve el sol.

La supervivencia bajo esas condiciones es difícil, ya que la mayoría de las veces la infraestructura no aguanta las tormentas, y los habitantes no pueden llevar a cabo sus actividades. Estas son generalmente el comercio y la producción, pues la agricultura no es viable.

El Gobierno de la ciudad decidió crear estructuras funcionales y hacer uso de los árboles de caucho de la selva para construir puentes con las raíces que van creciendo entre los ríos. Los encargados de la tarea esperan a que estén suficientemente largas para atravesarlos y después las tejen en estructuras de bambú.

Los puentes resisten una gran cantidad de peso y no se ven afectados por las avalanchas. En esta ciudad, gran parte de las vías no están pavimentadas y los vehículos deben ser adecuados para soportar todo tipo de terrenos. Las viviendas tienen humedades en las paredes y filtraciones en los techos, un problema que ni las autoridades ni los ingenieros han podido solucionar.

Las islas de Oahu y Kauai en Hawaii, en las que llueve durante gran parte del año, se ven afectadas por tormentas tropicales. En estos lugares la infraestructura está adecuada para soportar las condiciones climáticas y las carreteras pocas veces se inundan. Cuando se pronostican precipitaciones fuertes, las carreteras son cerradas durante un día para hacer trabajos de mantenimiento y prevención.

Algunas de las ciudades principales más lluviosas del mundo son Portland, en Estados Unidos, Vancouver, en Canadá, Colonia, en Alemania y Hong Kong. Sin embargo, no tienen niveles de precipitación anuales tan altos y cuentan con modernos sistemas de acueducto y desagüe que evitan inundaciones y tragedias para sus habitantes.

Desde 1993, las autoridades de Portland, ubicada en el estado de Oregon, comenzaron a desconectar los desagües de más de 56.000 viviendas y los condujeron al riego de jardines y zonas verdes. De esta forma han sacado cada año más de cinco millones de metros cúbicos de aguas lluvias de los sistemas de drenaje de la ciudad y le han dado una solución más ecológica a la ciudad.

Otra alternativa, creada por las capitales, es la de construir las vías con materiales más permeables. En Europa han utilizado concreto poroso, asfalto permeable o adoquinado, que absorben el agua y evitan problemas de movilidad.

Además, han construido canteras o materas al lado de los andenes y a un nivel un poco más bajo que cumplen la función de drenar el agua de las calles y de los estacionamientos. Dentro de estás se pueden plantar árboles que le dan una alternativa verde a las ciudades.