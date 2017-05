El Reino Unido mantiene sus trabas al futuro cuartel militar de la UE

El Reino Unido mantiene sus trabas a los textos jurídicos para poner en marcha el futuro cuartel de la Unión Europea que se encargará de planificar y conducir las misiones no ejecutivas de la UE, informó hoy la alta representante comunitaria para la Política Exterior, Federica Mogherini.

Los ministros de Exteriores de la UE dieron hoy en un Consejo su apoyo a unas conclusiones que hacen balance de los esfuerzos de la Unión para avanzar en su política militar y de seguridad y que serán aprobadas formalmente el jueves por sus homólogos de Defensa.

En cambio, los Veintiocho aún no han logrado cerrar las actas legales para hacer operacional una "capacidad de planificación y conducción militar" (MPCC, por sus siglas en inglés) de operaciones no ejecutivas (las de formación, no de combate), con la que se comprometieron unánimemente en marzo.

El único país que obstaculiza su aprobación es el Reino Unido, que rechaza que pueda considerarse esa nueva estructura como un "cuartel general" militar de la UE, pese a que el ministro británico de Exteriores, Boris Johnson, dijo hoy que su país no se interpondrá en los esfuerzos de la UE por cooperar más en defensa.

"Boris Johnson lo dijo muy bien hoy, el acuerdo político sigue ahí, aún hay un poco de trabajo que hacer en el lenguaje legal. Esto es lo que dice el Reino Unido; los otros 27 están de acuerdo con el lenguaje legal", recalcó por su parte Mogherini en una rueda de prensa al término del Consejo de hoy.

"Estoy segura de que nuestros equipos van a seguir trabajando para encontrar las palabras legales más apropiadas", confió, y añadió: "Lo importante para mí es que a finales de la semana los ministros aprobarán unas conclusiones sobre el trabajo desde marzo hasta ahora".

Mogherini negó que haya un "problema político" en este debate y confió en que la nueva estructura pueda estar funcionando en junio, para la cumbre de líderes de la UE programada a finales de ese mes.

"Lo importante es que, una vez que los Veintiocho tomen juntos una decisión política, que los mismos Veintiocho pongan entonces el mismo esfuerzo en hacerla operacional", indicó Mogherini.

"Si tomas una decisión política, entonces es tu responsabilidad permitir que se convierta en realidad", subrayó.

La política italiana dijo que, "como ciudadana europea, no entendería la actitud de cualquier ministro que pusiera un obstáculo entre una decisión política y la implementación de la misma decisión política que ha tomado".

En todo caso, confió en que "las cosas se muevan en los próximos días y semanas".

Por su parte, el ministro español de Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, confirmó que el texto jurídico para sacar adelante el cuartel "no se aprobará el jueves por el Reino Unido".

Preguntado sobre si teme que Londres mantenga una actitud de entorpecer los trabajos de la UE durante la negociación del "brexit", Dastis dijo: "Espero que no, eso no contribuirá al buen ambiente de las negociaciones".

"En todo caso, podrán parar los ámbitos donde haya la necesidad de decidir por unanimidad. Pero no tiene por qué ocurrir semejante cosa", señaló, y dejó claro que el asunto del cuartel es "un ámbito muy particular y es un punto concreto".

Recordó que el Reino Unido "ha dado otras señales de una actitud más constructiva, como cuando permitió que se aprobase el presupuesto de la Agencia Europea de Defensa".