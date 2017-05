La comisión electoral rechaza al candidato excomunista a las presidenciales

La Comisión Electoral para los comicios presidenciales que Mongolia celebrará el 26 de junio decidió rechazar a uno de los tres candidatos, Nambaryn Enkhbayar, del Partido Popular Revolucionario de Mongolia (excomunistas), informó hoy la agencia oficial Montsame.

La candidatura de Enkhbayar, quien ya fue presidente del país entre 2005 y 2009, no fue aceptada por la comisión por no haber residido en el país el tiempo suficiente en los últimos años y por no haberse cumplido el periodo de prisión al que fue condenado en 2012 por corrupción (aunque había sido ya indultado).

La ley electoral de Mongolia establece que un candidato a presidente deber haber residido en el país al menos durante los cinco años anteriores a los comicios, pero Enkhbayar (quien también ha ejercido como primer ministro y presidente del Legislativo nacional) abandonó Mongolia entre agosto de 2013 y octubre de 2014.

La decisión fue tomada en una reunión de la comisión electoral el ayer en la que sí fueron aceptados los candidatos del gobernante Partido Popular de Mongolia (socialdemócrata) y del Partido Democrático (conservador), principales favoritos en las elecciones del próximo mes.

Por los socialdemócratas se presenta Miyeegombyn Enkhbold, antiguo primer ministro entre 2006 y 2007, mientras que el candidato conservador será el empresario Battulga Khaltmaa, uno de los hombres más ricos del país y antiguo campeón de lucha.

Varios simpatizantes de Enkhbayar se concentraron el domingo en las cercanías de la comisión electoral para dar apoyo al antiguo alto cargo, quien sólo pasó un mes en prisión, después de que se decidiera su indulto por decisión presidencial.

Su formación, que controló Mongolia en las siete décadas de régimen comunista, tiene ahora dos días para presentar a otro candidato o intentar aportar documentación para que la comisión electoral cambie su decisión, antes de que el 17 de mayo se confirme la lista final de contendientes a la presidencia.

Los comicios presidenciales se celebran un año después de que las elecciones legislativas dieran por ganador a los socialdemócratas, pese a que la presidencia sigue en manos conservadoras.

Ello ha creado un delicado juego de equilibrios de poder en un país aquejado de inestabilidad económica debido a la caída de los precios internacionales de las materias primas en el sector minero, su gran fuente de riqueza.