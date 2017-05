Michel Franco: "Es un error cuando en México quieren hacer cine a lo gringo"

Con motivo del estreno de su nueva película "Las hijas de Abril" en el Festival de Cannes, el director mexicano Michel Franco observa una tendencia de su país a hacer productos comerciales y considera "un error cuando en México quieren hacer cine a lo gringo".

México, 15 may (EFE).- Con motivo del estreno de su nueva película "Las hijas de Abril" en el Festival de Cannes, el director mexicano Michel Franco observa una tendencia de su país a hacer productos comerciales y considera "un error cuando en México quieren hacer cine a lo gringo".

"El mejor cine es el que logra encontrar rasgos de verdad, el que logra que no todo sea técnica ni artificios", señaló a Efe un director que, pese haberse sentido "cómodo" filmando en Estados Unidos, prefiere hacer sus películas en México.

El realizador, caracterizado por sus propuestas de corte más dramático que espectacular, estimó fundamental "no subestimar al público y decir, 'Vamos a hacer algo tipo Hollywood pero en México'".

Sin embargo, Franco (1979) no resta mérito al cine estadounidense al considerar que se hacen las cosas bien, aunque pidió distinguir entre "Hollywood y los autores".

Celebró el taquillaje que generan el actor mexicano Eugenio Derbez y las producciones comerciales que se realizan en su país "porque todo suma".

"Que esas películas tengan mucho público ayuda a que las que yo estreno en el Festival de Cannes también lo tengan", explicó.

Con la cinta "Chronic", en la que el actor británico Tim Roth interpreta a un enfermero que trabaja con pacientes terminales, Franco ganó el premio al mejor guión en el certamen francés en 2015. Su más reciente producción narra la historia de una adolescente embarazada.

El mexicano está aprovechando su incursión en televisión con la serie "El que se enoja pierde" (título tentativo) para ahondar en la comedia, un género que no ha explorado aún con su cine.

"Las series de comedia te sacan un buen rato y te hacen reír y eso ya vale mucho la pena", señaló el autor, y añadió que considera las series dramáticas "telenovelas más sofisticadas".

El cineasta, uno de los mayores valores artísticos del país, construye su cine a partir de una exploración de la familia, pues la considera "el principio para entender quiénes somos como individuos y como sociedad".

"Es en la familia donde todo se forma y donde nacen los conflictos, las cosas buenas, las cosas malas con las que cargamos el resto de nuestra vida y que nos definen", expresó.

Michel Franco es un director que experimenta en sus cintas con actores noveles soportados por grandes actores mundialmente reconocidos, algo que vuelve a suceder en su último trabajo. "Si los complementas con actores de mucha trayectoria, la combinación es muy interesante", indicó.

Pese a hacer un cine muy personal, no se olvida de que "las películas son para el público" y apunta que su reto reside ahí.

"Creo que mis películas son para todo el mundo; trato de no etiquetarlas, de hacer lo mejor posible con mucho respeto para el público, y que sean muy entretenidas", explicó.

Por ejemplo, dijo, en "Las hijas de Abril" el público se va a interesar mucho en una joven que está embarazada de un novio que también es menor de edad. "Por otro lado, está el personaje de Emma Suárez (la actriz española que interpreta a la madre de la joven), en el que cualquier adulto se va a identificar".

Después del estreno de su nueva película, el cineasta comenzará a producir la nueva cinta de su socio, el también director y productor Lorenzo Vigas.

Aunque se trata de un director que solo dirige las películas que escribe, no contempla incursionar en la literatura o el teatro.

"El cine es lo que me da mucha satisfacción. No sé si me atrevería a escribir un libro y publicarlo. Yo nada más escribo para filmar; no busco que lo que escribo tenga un valor literario", puntualizó.