Almagro, sobre el duelo contra Nadal: "Lo encaro con tranquilidad"

El español Nicolás Almagro, próximo rival de su compatriota Rafael Nadal en el Masters 1.000 de Roma, aseguró hoy que encarará ese duelo "con tranquilidad" y con el deseo de "aprovechar" las oportunidades que surjan.

Almagro, que pasó dos partidos de clasificación antes de acceder al cuadro principal del torneo romano, venció hoy al italiano Andreas Seppi en la primera ronda y afirmó, en conversación con EFE al finalizar el encuentro, que se encuentra "muy bien" físicamente.

"Encaro el partido (contra Nadal) con la tranquilidad de que estoy haciendo bien las cosas. Hay que jugar agresivo y ojalá que pueda tener mis oportunidades y que las pueda aprovechar", aseguró.

El tenista de Murcia, número 73 del ránking ATP, subrayó que su camino para entrar en el cuadro principal ha sido duro y que eso fortaleció su confianza.

"Esta claro que en tierra partidos fáciles hay pocos, he jugado aquí con dos italianos en tres partidos, y con (el ucranio) Dolgopolov que es un grandísimo jugador", declaró.

"Los italianos juegan en casa, tienen ese plus de motivación y sabía que no iba a ser fácil, pero he sacado adelante esos duelos y estoy contento", agregó.

Almagro se alegró además por alcanzar la segunda ronda en el Foro Itálico, un torneo en el que llegó dos veces hasta los cuartos de final (2006 y 2008).

"Me encuentro muy bien, estoy contento por estar otra vez en segunda ronda y encima con más puntos de la cuenta por haber pasado la previa. Estoy tranquilo, creo que estoy jugando a un nivel bastante bueno y este es el camino a seguir", explicó.