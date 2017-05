Cindy Serrano y su hermana Amanda hacen historia en el boxeo de Puerto Rico

La puertorriqueña Cindy Serrano añadió un nuevo capítulo a la historia del boxeo de su país que viene escribiendo con su hermana Amanda al retener el sábado el título pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

San Juan, 15 may (EFE).- La puertorriqueña Cindy Serrano añadió un nuevo capítulo a la historia del boxeo de su país que viene escribiendo con su hermana Amanda al retener el sábado el título pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Antes, Amanda recibió su quinto título en cinco divisiones: el cinturón y la sortija de campeona de la división gallo de la misma OMB.

La victoria de Cindy Serrano fue por decisión unánime sobre la mexicana Paola Torres.

Fue la primera defensa de una puertorriqueña en su país y con el triunfo las hermanas Serrano amplían su leyenda.

Amanda y Cindy son la única pareja de hermanas que son campeonas mundiales simultáneamente.

"Al principio queríamos dejar un legado, de que yo primero fuera campeona y después que ambas fuéramos campeonas al mismo tiempo", sostuvo Cindy en entrevista con Efe.

"Ahora hemos abierto puertas y sé que en los próximos veinte o treinta años la gente hablará sobre todo lo que hemos logrado", afirmó Cindy, de 35 años, siete años mayor que Amanda.

Cindy contó que su amor por el boxeo inició luego de ver la pelea entre el puertorriqueño Félix 'Tito' Trinidad y el mexicano-estadounidense Oscar de la Hoya en 1999.

Fue entonces que Cindy empezó en el boxeo en 2003, y tras ganar los primeros 15 de sus 16 combates, perdió los siguientes tres, siendo el último en abril de 2008.

"Desafortunadamente al principio de mi carrera no tuve buenos resultados, pero seguí y seguí. A veces uno piensa que las cosas no van a funcionar, pero uno continúa tratando y tratando", señaló Cindy, madre de dos hijos.

Y mientras Cindy cumplía con sus compromisos, Amanda se entrenaba para entonces convertirse en boxeadora profesional, lo cual logró en abril de 2009.

El resto es historia: 32 victorias, una derrota, un empate. Fue la primera púgil en ser campeona en cinco divisiones.

"Mi hermana entró al boxeo como una tormenta y ha logrado mucho. Yo sabía que era muy buena y que no podía hacerla sentir mal, por lo que quise estar al mismo nivel. Ella me motiva y yo la motivo a ella. Somos un gran equipo", dijo Cindy, quien es entrenada por su esposo, Jordan Maldonado.

Amanda conquistó el 22 de abril su quinto campeonato, en la división gallo (118 libras o 54 kilos) tras derrotar por nocaut técnico a la dominicana Dahiana Santana en el Barclays Center en Brooklyn (Nueva York), donde la púgil boricua se crió.

Los otros títulos de Amanda han sido en la división de las 130 libras (59 kilos) de la Federación Internacional de Boxeo, 135 libras (61 kilos) de la OMB, 124 libras (56 kilos) de la OMB y 122 libras (55 kilos) de la OMB.

Los reinados de Amanda han sido capturados de una manera bastante rara, pues sus títulos los ha obtenido bajando de peso.

No obstante, según admitió la deportista, quisiera brincar de las 122 a las 140 libras (64 kilos) o categoría welter y así tener un nuevo campeonato en una sexta división.

Además, Amanda y Cindy son las únicas boxeadores en ostentar el mismo título el mismo año. Cindy logró esto el pasado 10 de diciembre en Puerto Rico, cuando derrotó por decisión mayoritaria a la colombiana Calixta Silgado y ganó el campeonato de la división pluma (126 libras) de la OMB.

"Es un gran honor todo lo que ha logrado mi hermana. Si no fuera por ella, de seguro yo aún no estaría boxeando. Ella se merece todo eso. No es porque sea mi hermana, pero es una gran peleadora, no solo dentro, sino también fuera del ring",

"Ahora es cuando mejor me siento físicamente, y me considero una boxeadora completa. Mientras me mantenga saludable y encariñándome con el deporte, continuaré", puntualizó.