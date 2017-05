Toronto FC amplia ventaja como líder en el Este; triple empate en el Oeste

Se completó la undécima jornadade la Liga Profesional de Futbol de Estados Unidos (MLS) con elToronto FC como gran triunfador y líder destacado en la ConferenciaEste tras haber conseguido dos triunfos y llegar a los seisconsecutivos.

Houston (EE.UU), 15 may (EFE).- Se completó la undécima jornadade la Liga Profesional de Futbol de Estados Unidos (MLS) con elToronto FC como gran triunfador y líder destacado en la ConferenciaEste tras haber conseguido dos triunfos y llegar a los seisconsecutivos.

El Toronto FC tuvo dos partidos programados en la undécimajornada con el primero disputado el miércoles de visitante ante elColumbus Crew al que vencieron por 1-2 y el sábado de locales seimpusieron por 3-2 a la nueva franquicia de Minnesota United.

Las victorias dejaron al Toronto FC con marca de 25 puntos(7-4-1), el Crew y Orlando City con 19 puntos comparten el segundopuesto.

Mientras que en la del Oeste se da un triple empate con 19puntos, que poseen el Dynamo de Houston, que sigue invicto en sucampo del BBVA Compass Stadium; el Sporting Kansas City y el FCDallas, único equipo de la MLS que todavía no conoce la derrota enlo que va de competición.

Mientras que el delantero mexicano Erick "Cubo" Torres del Dynamoy el serbio Nemanja Nikolic, del Fire de Chicago, que logró dobleteestán al frente de la tabla de goleadores con ocho dianas cada uno.

- Resultados de la undécima jornada:

. Miércoles, 10 de mayo

Columbus Crew 1 Toronto FC 2

. Viernes, 12 de mayo

Houston Dynamo 2 Vancouver Whitecaps 1

. Sábado, 13 de mayo

Toronto FC 3 Minnesota United 2

Colorado Rapids 3 San José Earthquakes 0

Montreal Impact 2 Columbus Crew 3

D.C. United 0 Philadelphia Union 4

Orlando City SC 2 Sporting Kansas City 2

New England Revolution 4 Real Salt Lake 0

Chicago Fire 4 Seattle Sounders FC 1

. Domingo, 14 de mayo

Portland Timbers 1 Atlanta United 1

New York Red Bulls 1 Los Angeles Galaxy 3

FC Dallas 1 New York City 1

- Clasificación Conferencia Este:

PJ G E P GF GC Pts

.1. Toronto FC 12 7 4 1 20 11 25

.2. Columbus Crew 12 6 1 5 19 17 19

.3. Orlando City SC 10 6 1 3 13 11 19

.4. New York City FC 10 5 2 3 18 11 17

.5. New York Red Bulls 12 5 1 6 12 18 16

.6. Chicago Fire 10 4 3 3 17 15 15

.7. New England Revolution 11 3 4 4 18 16 13

.8. Atlanta United 10 3 3 4 20 15 12

.9. DC United 10 3 2 5 9 18 11

10. Philadelphia Union 10 2 4 4 15 14 10

11. Montreal Impact 10 2 4 4 14 17 10

- Clasificación Conferencia Oeste:

PJ G E P GF GC Pts

.1. Houston Dynamo 10 6 1 3 21 14 19

.2. FC Dallas 9 5 4 0 14 6 19

.3. Sporting Kansas City 11 5 4 2 13 7 19

.4. Portland Timbers 11 5 3 3 21 16 18

.5. San Jose Earthquakes 11 4 3 4 12 13 15

.6. Vancouver Whitecaps 10 4 1 5 13 16 13

.7. Los Ángeles Galaxy 10 3 2 5 13 16 11

.8. Minnesota United 11 3 2 6 17 28 11

.9. Seattle Sounders FC 10 2 4 4 15 16 10

10. Real Salt Lake 11 2 2 7 9 22 8

11. Colorado Rapids 9 2 1 6 8 12 7

Los seis primeros equipos clasificados de cada Conferenciadisputarán la fase final.

- Clasificación de goleadores:

. Con 8: Erick Torres (MEX, Houston Dynamo) y Nemanja Nikolic(SRB, Chicago Fire).

. Con 7: CJ Sapong (USA, Philadelphia Union), Justin Meram (USA,Columbus Crew) y Cyle Larin (CAN, Orlando City).

. Con 6: David Villa (ESP, New York City), Maximiliano Urruti(ARG, FC Dallas), Juan Agudelo (COL, New England Revolution),Christian Ramírez (USA, Minnesota United), Sebastián Giovinco (ITA,Toronto FC), Fanendo Adi (NIG, Portland Timbers), Jozy Altidore(USA, Toronto FC), Ola Kamara (NOR, Columbus Crew) y RomainAlessandrini (FRA, Los Angeles Galaxy).

. Con 5: Josef Martínez (VEN, Atlanta United), Diego Valeri (ARG,Portland Timbers), Alberth Elis (HON, Houston Dynamo), Kevin Molino(TTO, Minnesota United), Dom Dwyer (USA, Sporting Kansas City) y LeeNguyen (USA, New England Revolution).

- Duodécima jornada (del 17 al 21 de mayo):

. Miércoles, 17 mayo

Philadelphia Union-Houston Dynamo, Chicago Fire-Colorado Rapids,Sporting Kansas City-Seattle Sounders FC, Real Salt Lake-New YorkCity y San Jose Earthquakes-Orlando City.

. Viernes, 19 mayo

New York Red Bulls-Toronto FC

. Sábado, 20 mayo

Montreal Impact-Portland Timbers, D.C. United-Chicago Fire,Seattle Sounders FC-Real Salt Lake, Philadelphia Union-ColoradoRapids, Atlanta United-Houston Dynamo, Vancouver Whitecaps-SportingKansas City y FC Dallas-San Jose Earthquakes.

. Domingo, 21 mayo

New England Revolution-Columbus Crew, Minnesota United-LosAngeles Galaxy y Orlando City-New York City.