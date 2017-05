¡Colombia! El país predilecto de Laura Bozzo para perfeccionar su belleza

El programa “La Red” entrevistó a la famosa presentadora peruana acerca de su aspecto físico y de cómo a lo largo de estos años ha logrado mantener su figura.

Laura, recordada por muchas personas por conducir el programa de televisión “Laura en América” y que actualmente tomó el nombre de “Laura de todos”, le dijo a La Red que sus retoques de belleza se los hace en Colombia.

“Con la edad, si no te retocas, estás arruinada… Cualquier problema que tengo, pa’ Colombia me voy. A Medellín o a Cali, que también tiene muy buenos médicos”.

Además, contó la situación tan difícil que tuvo que padecer por culpa de una cirugía mal hecha en Perú, decidió extraer su útero y ovarios, con el objetivo de prevenir el cáncer. Sin embargo, estuvo al borde de la muerte porque hicieron un mal procedimiento.

“Me dijeron que era lo mejor para prevenir, y el médico me tasajea (cortar torpemente) el intestino. Al cortarme el intestino, se hace un hueco, y al hacerse un hueco, pues obviamente vino un ‘shock’ séptico, septicemia; casi me muero. Estuve viviendo 6 meses con un hueco en la barriga que no cerraba”. En México lograron ayudarle a Bozzo con su recuperación.

La presentadora y abogada que se ha visto envuelta en diferentes polémicas, asegura que no le interesa las críticas que le hagan, pues ella le dijo a “La Red” que “yo sí me cuido mucho el físico, porque soy una persona que me gusta verme bien. Los que tienen arrugas en la cabeza y toda esa porquería en la cabeza, no se las quita el bótox. Entonces podrán decirme ‘momia’, ‘fea’, ‘vieja’, pero eso se arregla. En cambio, lo imbécil no se los quita nadie”.

