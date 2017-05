El campo colombiano inicia un tiempo nuevo sin coca pero con apoyo del Estado

En regiones como el sureño departamento del Guaviare, Colombia se enfrenta a la transición más delicada hacia la nueva paz que se abre paso lentamente, allí el Gobierno llega ahora para convencer a los campesinos de que el futuro se escribe lejos del cultivo de la coca.

San José del Guaviare (Colombia), 14 may (EFE).- En regiones como el sureño departamento del Guaviare, Colombia se enfrenta a la transición más delicada hacia la nueva paz que se abre paso lentamente, allí el Gobierno llega ahora para convencer a los campesinos de que el futuro se escribe lejos del cultivo de la coca.

Este fin de semana se firmó en esta selvática región un ambicioso acuerdo con más de 600 familias cocaleras con el que estas se comprometen a arrancar esas plantas, no volver a sembrar coca nunca más y alejarse para siempre del narcotráfico y sus tentáculos.

Por su parte, las autoridades estatales aseguran que entregarán más de treinta millones de pesos (unos 10.271 dólares) por familia para garantizarles la subsistencia mientras sustituyen sus cultivos de coca por plátanos, cacao o cualquier otro producto legal que se adapte a las características de la zona.

Finalmente, la guerrilla, que durante décadas fue la única institucionalidad que conocieron los vecinos de la zona, promete que apoyará y promoverá estos acuerdos a través de la influencia que tienen entre la población con tal de que la ambiciosa empresa de dejar atrás la coca sea una realidad antes de final de año.

En total Colombia prevé erradicar unas 100.000 hectáreas de cultivos de coca antes de diciembre, la mitad de estas mediante programas de "sustitución" amigables con las comunidades.

"Yo tengo tres hectáreas cultivadas con coca, es lo único que tenemos para sobrevivir y es más fácil de cultivar que otras productos como la yuca. Si el Gobierno no cumple lo que promete, la coca va a volver", advirtió en declaraciones a Efe Milena Álvarez.

Milena es una de las campesinas de la zona que lleva décadas sacando adelante a su familia a través de este perjudicial, pero sumamente rentable cultivo.

A su vez, alias "Bruce", uno de los guerrilleros encargados de apoyar el proceso de abandono del cultivo cocalero en la zona, dijo a Efe que confía más en el pueblo que el Estado colombiano.

"Si el Gobierno cumple, lograremos esta anhelada paz. Lo vamos a dar todo, pero si ellos no cumplen será otro tema. El campesino está cultivando la coca porque no tiene alternativa, de aquí no se puede sacar otro producto que no sea ese", advirtió "Bruce", que lleva más de la mitad de su vida en las filas de las FARC.

A pesar del escepticismo que reina entre algunos cocaleros, que subrayan que el cultivo de la hoja de coca no les hizo ricos, sino que apenas les daba para subsistir, otros viven el abandono de estos sembrados como un paso positivo y necesario.

"La coca no da riqueza, hacer ese cultivo no tiene ningún fundamento, y yo llevo cuarenta años en esto. Ahora no siento vértigo, más bien tengo rabia por toda la gente que ha muerto o está en la cárcel por culpa de estas plantas", aseguró por su parte el cocalero Luis Gabriel Castaño.

Fue él precisamente quien ayudó al alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, a arrancar "de raíz" las plantas que le han dado de comer durante lustros.

"Hay un compromiso por parte de las comunidades que es no cultivar más coca y trabajar en su sustitución por otros cultivos. No es solo arrancar las matas, se trata de transformar la vida rural de estas regiones", apuntó Pardo.

El alto consejero para el posconflicto ocupa un cargo de vital importancia en el Gobierno colombiano, dispuesto a fortalecer su presencia en zonas que hasta ahora estaban fuera de su alcance y en las que la única "institucionalidad" la ostentaba la guerrilla.

El funcionario recordó que las disidencias de las FARC, que no reconocen el tratado de paz firmado en noviembre entre la guerrilla y el Gobierno, van a tener que someterse "a lo que la fuerza pública determine, disponga y actúe" en su misión de limpiar de coca y violencia este y todos los rincón del país.