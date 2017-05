Aparcan carritos de bebé vacíos frente al Coliseo contra la caída demográfica

Cientos de carritos para bebés vacíos fueron aparcados hoy ante el Coliseo de Roma por numerosas familias para protestar contra "una sociedad que corre el riesgo de desaparecer" por la caída demográfica y por la falta de ayuda estatal.

El lugar elegido para lanzar esta reivindicación fue la plaza peatonal que une el icónico anfiteatro romano con el Arco de Constantino, en la que se aparcaron cientos de carritos, capazos, tronas e incluso cochecitos de juguete, todos sin ocupante.

En un lado de la plaza permanecían las familias que participaban en la protesta y que exhibieron carteles en los que podía leerse "¿Hijos? Me gustaría pero no puedo", "+ Hijos, + Italia" o "Las familias no son el problema, sino la solución".

La acción, ante el Día Internacional de la Familia de mañana y por el Día de la Madre celebrado hoy en Italia, fue promovida por el Foro de Asociaciones Familiares, que reúne a un total de 48 organizaciones nacionales que se ocupan del ámbito familiar.

Protestan contra lo que consideran "una sociedad que corre el riesgo de desaparecer a causa de una caída demográfica" y contra "las dificultades económicas y sociales que bloquean las ganas de tener hijos de las parejas italianas", sostiene en un comunicado.

La organización recordó que, según el Instituto de Estadística, en 50 años Italia tendrá 7 millones de habitantes menos y más ancianos, porque la esperanza de vida alcanzará los 86,1 años para hombres y los 90,2 para mujeres.

El Foro aseguró además que en 2016 nacieron 86.000 italianos menos que en 2015, lo que supone una reducción de la natalidad del 1,4 por 1.000 a pesar de que, apuntan, "las ganas de tener hijos continúan" vigentes.

Por ello reclamaron a las instituciones "una seria y valerosa política familiar acompañada por el relanzamiento de la imagen y del rol de la familia" mediante una mayor inversión a favor de la maternidad y de la protección de las familias.