[Foto] La bochornosa parodia hacia Ariadna Gutiérrez

Durante el programa de telerrealidad de 'drag queens' 'RuPaul’s Drag Race’, Valentina imitó a Ariadna Gutiérrez, primera finalista del certamen de belleza más importante en el mundo, en su paso por Miss Universo 2015.

El formato del programa consiste en que los concursantes enfrentan cada semana varios desafíos como: tomarse fotos, interpretar monólogos, maquillarsen, etc., y deben encararlos actuando como sus drag-queens.

En esta ocasión el conductor del programa, RuPaul, le preguntó a Valentina acerca de lo mejor que tiene Colombia y ella respondió “las mujeres bellas y la cocaína”.

Además de esta bochornosa respuesta, se atrevió a sacar un cartel en el que estaba escrito el nombre de esta sustancia, esto lo ha mencionado el programa “La Red”.

Hasta el momento la imitadora Vaelntina no ha dicho nada sobre está situación. Sin embargo, Ariadna Gutiérrez escribió “Good luck and don’t fuck it up” (Buena suerte y no lo arruines), una de las frases representativas de RuPaul,

Desde el año 2009 se transmite este programa, y en esta oportunidad han anunciado que van hacer 9 temporadas en el que se buscará el mejor transformista de Estados Unidos.