Corto uruguayo "Las dos" competirá en concurso iberoamericano de Huesca

El cortometraje "Las dos", un plano secuencia que transcurre en las calles de Montevideo dirigido por el uruguayo Emiliano Umpiérrez, competirá en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Huesca (España) en el concurso iberoamericano de cortometrajes.

"Trata de un grupo de amigos que salen de noche y se enfoca particularmente en el conflicto entre dos amigas", indicó a Efe el director uruguayo.

La cinta, con una duración de 05.30 minutos y un coste de unos 600 dólares, fue realizada en noviembre de 2016 en una céntrica plaza de la capital uruguaya.

"Al no haber cortes, es un proceso bastante diferente al de los rodajes comunes e hicimos la misma escena alrededor de 15 tomas", especificó.

Umpiérrez rememoró que el proyecto se realizó para la cuarta edición del "Festival Detour" de Montevideo, en donde finalmente se llevó los premios Egeda y Rentacam al mejor cortometraje.

"Este festival todos los años tiene un desafío diferente y el año pasado el desafío fue crear un corto de un plano secuencia en un parque. Tenía esa doble dificultad", sostuvo.

Asimismo, presentó el cortometraje al festival internacional BioBio de Cine, en la localidad chilena de Concepción, donde tuvo una buena acogida entre el público asistente.

Hace poco más de un mes, el realizador uruguayo se enteró de que el cortometraje había sido seleccionado para competir en el festival español de cine de Huesca, entre 9 y 17 de junio, en el concurso iberoamericano de cortometrajes.

"Es una satisfacción muy linda el que hayan seleccionado el cortometraje porque causa muchísimo placer laburar en esto porque es lo que a mí me gusta", confesó el director.

"Pero, además, es un doble reconocimiento el que de afuera se valore esto y que encuentren como que hay algo de esta historia que les haga sentirse reflejados e identificados. Eso va a ser lo lindo", agregó.

Por su parte, la protagonista del metraje, la actriz uruguaya Anaclara Ferreyra, expresó a Efe que este cortometraje le "enorgullece un montón".

"Este era como un corto sin mucho presupuesto, pero para mí el ejercicio actoral que requirió me gustó muchísimo y me pareció un desafío, tanto porque era de una sola toma como porque había un montón de elementos que me parecieron un desafío a nivel actoral que me gustó mucho la propuesta", comentó.

Ferreyra aclaró que el hecho de haber llegado a festivales internacionales hace que "sirva como ejemplo de que a veces no es necesario realizar grandes inversiones, sino una buena idea y gente que tenga ganas de trabajar".

"Los festivales están buenísimos porque son una forma de ir y representar a tu país en el exterior", recalcó la actriz uruguaya.

La 45 edición del Festival Internacional de Cine de Huesca contará con un total de 80 cortometrajes provenientes de 31 países.

El certamen oscense exhibe un total de 17 estrenos mundiales e internacionales, que se presentan en las tres categorías que tiene el festival, que son internacional, iberoamericano y documental.