La sencillez de Salvador Sobral le da a Portugal su primer Eurovisión

Kiev, 13 may (EFE).- Portugal se llevó esta noche el primer festival Eurovisión de su historia gracias a una memorable actuación de su representante, Salvador Sobral, que ha conquistado Europa con una exhibición de sencillez e intimidad que le auguran un gran futuro más allá del concurso más televisivo del mundo.

La actuación del portugués en el Centro Internacional de Exposiciones de Kiev, con la canción "Amar Pelos Dois" (Amor para dos), logró 758 puntos al ganar tanto el televoto de millones de telespectadores, como la nota más alta del jurado profesional, cuya opinión vale la mitad en el resultado final.

Sobral, de 27 años, se metió en el bolsillo a todo el mundo -periodistas, críticos, pero sobre todo al público- con una balada marcada por la sencillez, con nulos efectos visuales salvo la imagen de un bosque a sus espaldas.

Cuando salió a la escena, se hizo un silencio absoluto entre el público que presenció la actuación: su expresividad, sus delicados e irrepetibles movimientos con la cara y con el cuerpo hicieron el resto.

Poco antes de pasar el corte de la primera semifinal, algo que se daba por hecho, el luso definió su representación como "emoción, sensibilidad y simplicidad".

La victoria de Sobral tiene aún más valor por el delicado estado de salud del cantante, que incluso se perdió los primeros ensayos.

Según ha revelado la prensa portuguesa, está a la espera de un donante para ser operado del corazón, porque padece un grave problema cardíaco.

A más de 150 puntos de distancia, el segundo lugar fue para el jovencísimo Kristian Kostov, con la balada "Beautiful mess" (Hermoso desastre), destacada por los críticos tanto por su fuerza vocal como su puesta en escena.

El cantante búlgaro, de apenas 17 años, también salió bien parado tanto de la votación del jurado como la del público, aunque muchos piensan que le pudo favorecer el apoyo de la numerosa comunidad rusa esparcida por toda Europa.

Los medios rusos hicieron campaña por Kostos después de que Ucrania vetara la participación en Eurovisión de la representante rusa, Julia Samóylova, por haber actuado en un concierto en la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.

Kostos nació y vivió hasta hace muy poco en Moscú, donde hace cuatro años llegó a la final de un concurso de voz infantil de la mano del célebre Dima Bilán, ganador del festival Eurovisión en 2008.

La gran sorpresa de la gala fue el tercer puesto de Moldavia, que no figuraba entre los cinco favoritos según las casas de apuestas, pero que lo dio hoy todo con una de las actuaciones más bailables y rítmicas en la final.

El grupo Sunstroke Project, con el tema "Hey Mamma" (Hola mamá), puso en escena una impecable coreografía, sencilla pero contagiosa, coronada por la desbordante alegría del saxofonista del grupo, toda una estrella del conjunto moldavo.

Otra balada, de la mano de la belga Blanche, consiguió el cuarto puesto en la clasificación: con gesto serio, la rubia de cara inocente ofreció una puesta en escena y efectos visuales mínimos.

Su "City Lights" (Luces de la ciudad) es sin duda una de las canciones más bonitas de Eurovisión 2017, como señalaron a Efe varios periodistas especializados que cubrían hoy el evento.

Suecia quedó quinta, e Italia, la gran favorita hasta pocas horas antes de que arrancara la final, se tuvo que conformar con el sexto lugar.

El candidato español en Eurovisión, Manel Navarro, quedó en última posición tras escapársele un gallo en una actuación que sólo logró cinco puntos del público.

Es la quinta vez en la historia que España queda en ese lugar, pero tan sólo en 1999 la candidatura española obtuvo un resultado peor: entones Lydia Rodríguez no consiguió ni un sólo punto.

"He quedado último y es lo que hay. Me voy con la cabeza bien alta. Me voy bien, me voy contento a casa. Al menos no hemos quedado los últimos en el voto del público. Creo que hemos hecho un trabajo muy bueno, para sentirnos orgullosos", dijo Manel a medios españoles.

Tras esas palabras, algunos periodistas que cubrían el evento en Kiev le insinuaron que su reacción a la derrota no es la mejor manera de hacer autocrítica, a lo que respondió que "a lo mejor la canción no ha gustado".

"A mí me gusta la canción, la he compuesto yo. No hay que hacer un drama de esto. Ha sido una experiencia única y la voy a recordar siempre para bien, no para mal. Esto me da más fuerzas que nunca para seguir trabajando", afirmo el cantante.