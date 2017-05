Krohn-Dehli: "He sufrido mucho, pero estoy muy contento de volver a jugar"

Michael Krohn-Dehli, centrocampista danés del Sevilla, se mostró "muy contento" por su reaparición frente al Real Madrid 382 días después de lesionarse de gravedad y admitió que durante este tiempo ha "sufrido mucho".

El futbolista danés se lesionó el 28 de abril de 2016, en las semifinales de la Liga Europa frente al Shakhtar Donestk. 382 días después reapareció en el Santiago Bernabéu.

"Estoy muy contento porque llevaba un año sin jugar. Ha sido difícil entrar así, pero me he notado seguro. He entrenado muchos meses solo, he tenido dos operaciones y he sufrido mucho, pero ha merecido la pena por volver a jugar", dijo el jugador danés.

Pese a la derrota con el Real Madrid, el Sevilla ha logrado terminar el campeonato en la cuarta posición que da acceso a jugar Liga de Campeones tras el empate del Villarreal con el Deportivo.

"Lo más importante era clasificarse, aunque perdimos. El partido no fue malo, jugamos bien, tuvimos ocasiones, pero el Real Madrid es un equipo difícil y lo hemos peleado hasta el último minuto", concluyó.