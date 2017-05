El termómetro de la 37ª jornada

Termómetro de la 37a jornada de la Liga española:

-- SUBEN:

NEYMAR:

El jugador del Barcelona mostró su mejor versión ante el Las Palmas (1-4) con un triplete, el primero que consigue a domicilio desde que fichó por el conjunto azulgrana. Intermitente esta temporada, el jugador brasileño necesitaba una gran actuación. Desde su partidazo ante el París Saint Germain, ocultó una brillantez que hoy volvió a lucir con tres goles que mantienen al equipo de Luis Enrique en la lucha por el título.

LEGANÉS:

El conjunto madrileño ascendió este verano y antes del inicio del curso era uno de los principales candidatos a dejar la categoría. Con un presupuesto humilde, el Leganés ha firmado una meritoria temporada que ha culminado con la permanencia tras empatar en San Mamés 1-1 ante el Athletic. El tanto del argentino Alexander Szymanowski hizo historia para el conjunto pepinero. Su gol vale oro: el Leganés estará un año más en Primera División.

PEPE MEL:

A menos de tres meses para el final de la competición, fichó por el Deportivo para sustituir a Gaizka Garitano. El técnico madrileño tenía la complicada misión de sacar de una situación alarmante al cuadro gallego, que coqueteaba con el descenso. Poco a poco, con altibajos, y no sin sufrimiento, Mel consiguió dirigir al Deportivo hasta una permanencia que confirmó en El Madrigal tras empatar 0-0 ante el Villarreal.

CRISTIANO RONALDO:

Después de asombrar ante el Bayern Múnich y en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Atlético con ocho dianas, volvió a aparecer en Liga para firmar un par de goles frente al Sevilla. El segundo, con un remate espectacular que entró por la escuadra derecha de la portería de Sergio Rico, confirmó que el jugador portugués se ha convertido en un delantero puro.

Fuera de la convocatoria en anteriores partidos de Liga (Sporting, Deportivo y Granada) con una vuelta fulgurante contra el Valencia, Zidane aseguró los puntos con su titularidad.

-- BAJAN:

SPORTING:

El conjunto asturiano certificó un descenso prácticamente anunciado. Aunque completó un gran partido en Eibar, con victoria por 0-1 con gol de Burgui, Villarreal y Athletic no ganaron a Deportivo y Leganés, respectivamente, y el Sporting perdió la categoría.

Un inicio de Liga horrible, con diez partidos consecutivos sin conocer la victoria desde la segunda jornada, la destitución de Abelardo Fernández y la inservible llegada de Joan Francesc "Rubi", condenaron a un equipo cuya afición lloró en Ipurúa un descenso que muchos soñaron con espantar con una reacción tardía en las últimas jornadas.

CELTA:

Entre el 20 de abril, cuando empató 1-1 contra el Genk, y este domingo, con la derrota por 3-1 frente al Alavés, el Celta ha firmado un mes en el que no ha conseguido ganar ni uno de los siete partidos oficiales que ha disputado. Pese a ello, rozó esta semana la clasificación para la final de la Liga Europa con un empate en Old Trafford ante el Manchester United, pero esa buena actuación no esconde que el último mes del conjunto gallego ha sido realmente flojo. Su siguiente partido, ante el Real Madrid, podría decidir la Liga.

VILLARREAL/ATHLETIC/REAL SOCIEDAD:

Los tres equipos que luchan por acabar la temporada en posiciones de Liga Europa no pasaron del empate en sus respectivos compromisos.

El Villarreal, 0-0 en su estadio ante el Deportivo; la Real Sociedad, 2-2 contra el Málaga en Anoeta; y el Athletic, 1-1 con el Leganés en San Mamés.

Tenían todo a favor para sellar su clasificación para jugar competición continental y la desperdiciaron. Todo se decidirá en la última jornada y uno de ellos quedará fuera. De momento, la Real Sociedad, séptima, no iría a Europa.

GRANADA:

La derrota ante Osasuna (2-1) en un partido intrascendente, con ambos equipos ya descendidos, dejó una serie de datos históricos que no hablan bien del conjunto andaluz. Primero, a una jornada del final, es el colista de la categoría. Aún puede ser penúltimo si gana el último partido y pierde el conjunto navarro.

Pero, además, igualó al Sporting de la temporada 1997/98 y al Rayo de la 2013/14 como el equipo más goleado en un curso de 20 equipos en Primera. En total, ha recibido 80 goles y todos los ha encajado el portero mexicano Guillermo Ochoa.