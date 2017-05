Nacho: "Quedan dos finales, pero el equipo está muy metido"

Nacho Fernández, defensa del Real Madrid, se mostró "contento" por la victoria frente al Sevilla, que le permite seguir dependiendo de sí mismo para lograr el título liguero, y declaró que "quedan dos finales" (Celta y Málaga), aunque aseguró que su equipo está "muy metido" para ganar ambos partidos.

Nacho fue protagonista frente al Sevilla, al abrir el marcador con un gol de pillo al sacar una falta en la que no habían pedido distancia y los jugadores estaban desprevenidos.

"Son décimas de segundo. He visto que todo el mundo estaba descolocado y ante esa indecisión he estado el más listo", dijo Nacho, que está siendo uno de los jugadores más utilizados en defensa esta temporada por Zidane.

"Ni yo pensaba a principio de temporada jugar tantos partidos, pero siempre es especial vestir esta camiseta. Este año me están saliendo bien las cosas y la mejor manera seria acabar consiguiendo un titulo", confesó.

"De momento hoy queda una final menos, pero aún quedan dos. Tenemos una semana muy importante por los dos partidos que jugamos, pero llevamos todo el año trabajando y el equipo está muy metido", manifestó.

Nacho, que vio la cartulina amarilla frente al Sevilla, podría perderse el duelo contra el Celta si el Comité de Competición no retira la cartulina que tiene pensado recurrir el club blanco.

"Creo que no he hecho nada y ojalá me puedan quitar esta tarjeta. Ha sido una acción rara", concluyó. EFE.

1011041