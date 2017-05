Nadal:"A estas alturas de mi carrera estar el cuatro o el cinco cambia poco"

Rafael Nadal, que este lunes aparecerá cuarto del mundo, superando al suizo Roger Federer, comentó tras su victoria en Madrid, que "a estas alturas" de su carrera, "estar cuatro o cinco", le cambia poco.

"Para intentar ganar en París se necesita jugar muy bien al tenis, da igual estar el cuatro o el cinco o el 17. Esto es circunstancial. A estas alturas de mi carrera estar el cuatro y el cinco me cambia poco. Lo que me ilusiona es ganar aquí en Madrid, un titulo muy importante", dijo.

"A partir de mañana, a pensar en Roma", señaló confirmando su participación en el Foro Itálico. "Esta es una parte de la temporada muy importante para mi y disfruto de poder competir así", añadió Nadal.

"No ir a Italia no me asegura llegar mejor a Roland Garros, ni ir me asegura llegar mejor o peor", precisó el mallorquín. "Ni una cosa ni otra son decisivas. Intento vivir del día a día. El año pasado me equivoqué al ir a Roma. Me lesioné la muñeca aquí, fui a Barcelona y me dijeron que estaba bien y que fuera", recordó, "y a posteriori fue una mala decisión".

"A día de hoy Roma es un torneo muy importante y en esta parte del año tengo que apretar. Lo lógico es ir a Roma, y después sí tendré unos días para descansar un poquito", añadió Nadal.

"Fisicamente me siento bien. Ha sido una semana dura, muchas horas en pista y estoy cansado", reconoció. Pero no tengo dolor particular en ningún sitio", prosiguió Nadal. "Son casi 31 años. Sacrificios fuera de la pista ha habido porque se ha trabajado bien, he hecho las cosas de la mejor manera posible".

"Me levanto con ilusión cada mañana por mejorar algo. Esto es lo que te mantiene vivo. Hay que entrenar con motivación e ilusión", dijo el ganador ya de 30 Masters 1.000.

"Nunca espero nada, hago mi camino. Intento hacer las cosas lo mejor posible. Soy consciente de que si estoy sano puedo competir bien y aspirar a cosas que me ilusionan. Voy a jugar cada torneo sin pensar más allá".