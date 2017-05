Neven Ilic: "En Lima 2019 no hay tiempo que perder, ni siquiera un día"

El chileno Neven Ilic apenas ha tenido tiempo para saborear su triunfo en las elecciones para presidir la Organización Deportiva Panamericana (Odepa). El tiempo apremia y el dirigente está volcado en asegurar la viabilidad de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Santiago de Chile, 14 may (EFE).- El chileno Neven Ilic apenas ha tenido tiempo para saborear su triunfo en las elecciones para presidir la Organización Deportiva Panamericana (Odepa). El tiempo apremia y el dirigente está volcado en asegurar la viabilidad de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

En una entrevista con Efe en Santiago, Ilic lamenta el retraso en los preparativos para los Juegos, pero afirma que todavía es posible organizarlos. Eso sí, subraya que "no hay tiempo que perder, ni siquiera un día".

También explica sus planes para modernizar la Odepa, buscar patrocinadores y abrir una oficina de representación en Miami, aunque la sede del organismo seguirá en México.

Pregunta: La semana pasada estuvo usted en Lima revisando el avance de los preparativos de los Panamericanos de 2019. A estas alturas, ¿se puede asegurar que los Juegos se celebrarán en la capital peruana?

Respuesta: Lo primero que hice después de la votación a la presidencia de la Odepa fue visitar Lima. Estuve con el presidente (Pedro Pablo) Kuzcynski, que tiene toda la esperanza de que esto salga muy bien. También fuimos con el Comité Ejecutivo de la Odepa, que quería ver en vivo y en directo qué estaba pasando.

Creo que todavía están a tiempo. Se perdió mucho en el camino, pero hoy están listos para empezar. El compromiso de ellos es partir en los próximos 30 o 60 días fundamentalmente con lo que tiene que ver con la construcción de la villa y la infraestructura. Son las dos áreas más delicadas. Si logran partir como está programado ahora en septiembre, no me cabe ninguna duda de que vamos a estar bien.

P: ¿Se ha fijado algún cronograma con plazos concretos?

R: Estamos a dos años de los Juegos y no podemos tener certezas si no hay un cronograma y el cumplimiento cabal de ese programa. No hay tiempo para perder, ni siquiera un día.

P: ¿Hay un plan B por si Lima no llega a tiempo?

R: La fuerza de la Odepa está en ayudar, empujar y que se cumpla. Están las condiciones para que se cumpla, por lo cual tendrían que pasar cosas que no están dentro de la conversado y lo programado para que llegáramos a esa situación. Está todo listo para partir y en dos años son capaces de sacarlo adelante.

P: Ha sonado la alternativa de Buenos Aires, que el 2018 acogerá los Juegos Olímpicos de la Juventud.

R: Se conversó en algún momento del camino, pero hoy en día todos los sentidos están puestos en empujar esto y que Lima salga adelante con sus juegos.

P: ¿Cuánto cuesta organizar los Panamericanos de 2019?

R: El presupuesto oficial de Lima son 1.200 millones de dólares.

P: ¿Y desde el punto de vista económico hay problemas con la organización?

R: Lima 2019 tomó dos decisiones estratégicas y positivas. La primera es que el presupuesto está otorgado y ejecutado. La segunda fue llegar a un acuerdo entre gobiernos con el Ejecutivo británico y llegará a Lima un equipo completo con muchísima experiencia en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, que también estuvo en Pekín 2008 y que tiene mucha experiencia en esta área. Esas dos cosas hacen que como Odepa pensemos que estamos en línea y que esto va a salir adelante.

P: El Comité Olímpico Peruano está ahora mismo descabezado. Su presidente fue inhabilitado por corrupción y a fines de junio se celebrarán elecciones. ¿Le preocupa esto?

R: A la Odepa le preocupa y le preocupa mucho. La Odepa le entrega fundamentalmente los Juegos al Comité Olímpico de Perú porque todos entendemos que hay una relación de obligación a través de los estados, que son los únicos capaces de sacar este tipo de juegos adelante. Nosotros queremos y necesitamos que el Comité Olímpico Peruano esté dentro de los equipos de trabajo de Lima 2019, y hoy día no es así.

El Estado y las autoridades del deporte también están muy preocupados de que esto salga adelante. Nos damos como fecha máxima el mes de julio para que se regularice la situación en el Comité Olímpico de Perú y se regularice también su incorporación a este proceso.

P: Santiago es el único candidato para los Panamericanos de 2023. ¿Puede esto hacer que se rebajen las exigencias organizativas?

R: No, en ningún caso. Las exigencias que quedaron como normales después de Toronto 2015 o las que hay para Lima, la Odepa las entiende como estándar. Hay cosas que sin mínimas establecidas y Santiago debe cumplir con ellas.

P: ¿Se podría reabrir el proceso de candidaturas?

R: No existe ninguna fórmula en nuestros estatutos que permita que se reabra el proceso.

P: Usted llegó a la presidencia de la Odepa con una agenda renovadora y un talante más modernizador que sus rivales y los anteriores dirigentes. ¿Cuáles son sus principales ideas para el mandato?

R: La Odepa que nosotros recibimos es extraordinaria si la comparamos con lo que hacen estas mismas instituciones en los distintos continentes. La Odepa ha llegado muy lejos, pero hay varias cosas que hacer.

La Odepa se muestra poco al mundo. Desarrolla sus Juegos Panamericanos y no va mucho más allá. Si tomo como imagen lo que hace el COI, tenemos mucho camino por recorrer. Debemos incorporar patrocinadores, la Odepa no tiene. Incorporarnos al mundo de las redes sociales, hacer una interactividad con lo que hoy día es normal y la Odepa no lo hace, pero tiene la capacidad de hacerlo.

Creo también que la Odepa tiene el desafío de ayudar de mejor manera a todos los países que la componen. Tenemos países muy grandes y países que realmente necesitan proyectos nuevos.

Nuestra visión es que no todos son iguales. Actualmente, en el mundo de la Odepa y del COI, los programas son iguales para todos los países. Parte de nuestro trabajo es entender y escuchar qué necesita cada país para poder crecer, no imponer. Esta es una de las propuestas mejor recibidas. Es decir: 'Dime tú, que eres el presidente de tu país y sabes cómo sacar adelante el deporte, cuáles son los caminos, cómo te puede ayudar la Odepa'. Es lo que estamos trabajando, entender la realidad de 41 países y ayudar en lo que necesitan.

P: ¿Contempla mayores exigencias éticas para evitar casos de corrupción?

R: La Odepa que yo conozco no tiene grandes casos de corrupción. Tiene un manual ético que se aplica. Pero ese tipo de cosas, por lo menos en el deporte que yo conozco, van desapareciendo. Los procedimientos que deba tener la Odepa se analizarán caso a caso, pero no creo que hoy en día sea un tema relevante en la Odepa.

P: ¿La sede de la Odepa seguirá en México?

R: La corporación es mexicana y así se va a quedar porque tiene regulaciones cambiarias contables que ha tenido durante mucho tiempo.

Distinto es que pensamos que dentro de este abordaje al márketing deportivo que la Odepa debe hacer, para hacerlo más fácil debemos tener presencia comercial en Estados Unidos. Dentro de los planes está abrir a corto plazo una oficina de representación en Miami que a su vez también va a permitir que todos los presidentes puedan tener una mejor cercanía con la Odepa. Todos los presidentes de los comités olímpicos, sobre todo los del Caribe, para salir de su país tienen que pasar por Miami. Hacerlos venir a Chile, por ejemplo, sería complicado, y a México también.

P: ¿Qué situación financiera se ha encontrado?

R: Esplendorosa. Recibo una Odepa que tiene cerca de 60 millones de dólares en cuenta corriente. Suena mucho dinero pero al final va hacia 41 países durante cuatro años. El desafío es multiplicarlo y buscar más dinero cuando uno quiere hacer más programas. Pero recibimos una Odepa sana y limpia.

Nuestra propuesta es no entrar a gastar en cuatro años la plata que hay, sino buscar dinero en otros lugares para que los nuevos planes y proyectos se financien con dinero extra y no con lo que está en la caja, que sería el camino más fácil.