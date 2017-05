Simona Halep refuerza su autoestima

La rumana Simona Halep irrumpió, cumplidas las 23.00 horas del sábado, en la sala de prensa del complejo deportivo de la Caja Mágica como vencedora del Mutua Madrid Open.

Madrid, 14 may (EFE).- La rumana Simona Halep irrumpió, cumplidas las 23.00 horas del sábado, en la sala de prensa del complejo deportivo de la Caja Mágica como vencedora del Mutua Madrid Open.

Es el segundo año consecutivo que la talentosa jugadora de Constanza, de 25 años, abandona la capital española como ganadora del torneo -de categoría Premier Mandatory-, pero la primera vez que consigue retener el cetro en un gran certamen. Llegó a confesar que lo necesitaba, después de un irregular comienzo de temporada y justo antes de que la sesión sobre arcilla alcance su momento álgido. Tras la cita de Roma se abrirá la lucha por Roland Garros.

Al Grand Slam parisino llegará Simona Halep como una de las principales candidatas.

En la capital francesa ya disputó una final. Ocurrió en el año 2014, con la rusa Maria Sharapova como adversaria, pocas semanas después de que ambas pisaran la última ronda en Madrid.

"Ahora siento que puedo volver a hacerlo, pero realmente no sé qué va a ocurrir", reconoció Halep durante su comparecencia ante los medios de comunicación. "Por supuesto, sé qué es lo está por venir en los próximos días y en las próximas semanas, pero prefiero no pensar en resultados. Me siento mejor cuando no pienso, cuando la presión es positiva. Quiero que siga siendo así", continuó.

Aunque Simona Halep prefiere no reparar en las expectativas, sus números la sitúan entre las favoritas. Ha ganado 22 de sus últimos 25 compromisos sobre polvo de ladrillo, superficie sobre la que se reencuentra con la esencia de su juego, especialmente en Madrid.

"La verdad es que querría jugar en todos los torneos del modo en que lo he hecho aquí", abundó.

Su infatigable lucha, su solidez y su capacidad para abrir ángulos inverosímiles hicieron claudicar de manera sucesiva a la checa Kristyna Pliskova, a la italiana Roberta Vinci, a la australiana Samantha Stosur, a la estadounidense CoCo Vandeweghe, a la letona Anastasija Sevastova y a la francesa Kristina Mladenovic.

"¿Habéis visto cómo corre? ¡Se podría apuntar al Maratón de Madrid!", bromeó en rueda de prensa Mladenovic, derrotada en la final por un ajustado 7-5, 6-7 (5) y 6-2. "Corrió muchísimo, pero también jugó a un nivel increíble. Fue muy sólida, con su derecha y con su revés", analizó la subcampeona del Mutua Madrid Open.

La jugadora gala, una de las más destacadas en el circuito femenino en el tramo inicial del curso, se rindió ante Halep: "Es muy consistente y muy inteligente. Consigue moverte con grandes ángulos y golpes profundos. Es muy difícil hacerle un ganador".

El desafío de la rumana, ya recuperada de una dolencia en la rodilla izquierda, es no decaer en fechas venideras. Reforzada su autoestima con su primer título del año -el decimoquinto de su historial-, Simona Halep aspira a seguir ganando después de un nuevo y triunfal paso por Madrid.