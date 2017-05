Lerma: "Me perdí lo más bonito, fue una temporada agridulce en lo personal"

El centrocampista colombiano del Levante, Jefferson Lerma, explicó que la lesión que sufrió el pasado 25 de marzo y que impidió jugar durante casi dos meses le hizo perderse "lo más bonito", pero confesó que la temporada fue "demasiado buena" en el plano colectivo.

Lerma sufrió una importante lesión muscular el pasado 25 de marzo en Mallorca justo en su mejor momento de la temporada, cuando había recuperado la titularidad y esta lesión le impidió participar en los partidos decisivos para certificar el ascenso a Primera división.

"No es un secreto que me he perdido creo que lo más bonito pero esto es parte de la vida del fútbol. Ha sido una temporada agridulce en lo personal porque en lo colectivo fue demasiado buena, estoy tranquilo para trabajar y seguir mejorando", indicó en unas declaraciones a la radio oficial del Levante.

"Este año se me han presentado varios obstáculos: no hacer pretemporada me costó encajar en el grupo y cuando estaba en el mejor momento llegó la lesión, pero hay que exigirse al máximo en lo personal y en lo colectivo", añadió.

Lerma, que volvió a jugar este pasado sábado ante el Girona (2-1), aseguró que todavía no se siente campeón de Segunda división, a pesar de que solo no lo son ya por la diferencia de goles. "Todavía no me siento campeón, no está claro este objetivo. Se cumplió el objetivo cuanto antes y ahora queremos terminar muy bien, tal y como empezamos", manifestó.

Además, el centrocampista colombiano, que tiene contrato con el Levante hasta 2020, explicó que desea repetir el próximo año en Primera su buen nivel mostrado el pasado curso en la máxima categoría.

"Hice una gran temporada en Primera y quiero volver a repetir. Tengo contrato y estoy agradecido y contento de poder continuar en este club tan grande", finalizó.