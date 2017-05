Un niño con una llanta sonríe

Greg Poirier: "Tomé esta foto de un niño de Sudán del Sur que buscaba refugio con su familia en el asentamiento de refugiados en Kiryandongo en Uganda. La imagen me dice muchas cosas por sus mensajes y símbolos no intencionales. La llanta rota ya no es apta para su propósito original y por ello es un triste reflejo de mucho de la infraestructura y la falta de ella que les rodea. No obstante, es un asombroso descubrimiento para los curiosos y juguetones".