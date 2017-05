[Foto] ¡Irreconocible! Así lucía Maluma cuando era niño

El cantante urbano sorprendió a sus seguidores en Instagram al subir una fotografía cuando estaba atravesando su niñez, una de las mejores etapas para la mayoría de las personas.

El artista luce irreconocible, al parecer, el paso de los años le ha ido sentando bastante bien. Junto a la imagen hizo esta descripción “como pasa el tiempo…aunque los pucheros son los mismos / how time flies.. but the pouting is the same”.

Los comentarios no se han hecho esperar para el artista que hace poco lanzó su canción "Felices los 4", pues sus seguidores han elogiado la belleza de Maluma.

Maluma alcanzó la fama gracias al sencillo “Farandulera”. Ha estado nominado y ha ganado varios premios como: Premios SHOCK, por “Mejor Canción de Radio” “Addicted”; Premios Nuestra Tierra” fue nominado y ganó en la categoría “Interpretación Urbana del Año” por la canción de “La temperatura”; Kids' Choice Awards Colombia nominado y ganador a “Canción favorita” por “Borró cassette; entre otros premios.