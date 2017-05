El papa espera que "salga la verdad" sobre el caso de ONGs y traficantes

El papa Francisco deseó hoy de que continúen las investigaciones y que "salga la verdad" respecto a las acusaciones en Italia a algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de tener presuntas relaciones con los traficantes de inmigrantes.

Así contestó Francisco a los 70 periodistas, entre ellos EFE, que regresaban con él en avión desde Fátima, donde acudió a celebrar el centenario de las apariciones y canonizar a dos de los pastorcillos videntes.

"He leído en los periódicos este problema, pero no conozco bien los detalles como son y es ello que no puedo opinar, pero sé que hay un problema y espero que las investigaciones sigan adelante y que la verdad salga", expresó el papa.

El caso estalló en Italia hace algunas semanas cuando el fiscal general de Catania, en Sicilia, Carmelo Zuccaro, aseguró que tenía pruebas de que las ONG que operan en el Mediterráneo salvando a los inmigrantes tenían contactos con los traficantes.

Estas declaraciones han causado la indignación por parte de estas asociaciones humanitarias y el Parlamento italiano abrió una comisión de investigación sobre el tema.

El diario del vaticano, "L'Osservatore romano", también se ocupó del tema en un editorial y opinó que "los temores no parecían infundados" sobre la presunta relación con los traficantes.