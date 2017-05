Víctimas nepalíes sienten que solo se acuerdan de ellas para las elecciones

A un centenar de kilómetros de Katmandú, en una de las zonas más golpeadas por el seísmo de 2015, las víctimas reciben con desafecto y escepticismo a los políticos que les piden el voto para las elecciones del domingo, con la amarga sensación de que solo se acuerdan de ellas para los comicios.

Katmandú, 13 may (EFE).- A un centenar de kilómetros de Katmandú, en una de las zonas más golpeadas por el seísmo de 2015, las víctimas reciben con desafecto y escepticismo a los políticos que les piden el voto para las elecciones del domingo, con la amarga sensación de que solo se acuerdan de ellas para los comicios.

En el distrito de Sindhupalchowk (centro del país), la campaña electoral se ha basado en las promesas de reconstruir las viviendas con las que acabó el terremoto, de promover el desarrollo en esta zona devastada hace un par de años y de crear empleos, unas palabras que no calan entre los votantes.

"No hemos visto sus caras (de los políticos) en estos dos años, cuando sufríamos, y ahora vienen casi todos los días prometiendo ayuda", dice a Efe Shree Bahadur Tamang, de 45 años y vecino de este distrito, en el que se registró un tercio de las víctimas del terremoto del 25 de abril de 2015.

Tamang, que malvive en una casa construida con placas de cinc, critica que aquellos que nunca mostraron preocupación por su sufrimiento reclamen hoy su apoyo: "No tienen moral a la hora de buscar votos", sentencia.

Al distrito de Sindhupalchowk nunca ha llegado la ansiada reconstrucción, apenas 1.507 viviendas han sido reconstruidas hasta ahora de las 78.537 dañadas en este área por el seísmo en 2015, lo que ha abocado a los supervivientes a vivir en refugios temporales.

En cambio, la propaganda electoral de los políticos locales, que mañana se enfrentan a sus primeros comicios en veinte años, sí ha llegado a esta zona del centro de Nepal.

"Incluso si no podían apoyarnos económicamente, podrían haber venido a mostrar su solidaridad, pero no tenían tiempo", recuerda otra víctima del terremoto, Shrawan Giri, de 62 años, quien cree que los políticos olvidarán sus promesas electorales tan pronto como sean elegidos.

Giri destaca que las ONGs atendieron con comida, mantas y otros bienes de primera necesidad a los afectados, mientras los "líderes estaban ausentes durante los momentos de necesidad".

Él y Tamang forman parte de dos de las 628.695 familias que perdieron su hogar durante el terremoto y residen en una zona en la que 3.570 personas fallecieron, un tercio de las alrededor de 9.000 víctimas mortales que dejó el seísmo tras de sí.

Aait Bahadur Tamang, uno de los candidatos que se presenta a la alcaldía de la localidad de Chautara, capital de este distrito, asegura a Efe que, si es elegido, su prioridad serán las tareas de reconstrucción.

"No es que no hayamos apoyado a las víctimas, pero acepto que no hemos hecho suficiente. Su rabia es sincera", dice Tamang, del partido gobernante CPN (antes UCPN-M, maoísta).

Nepal celebrará mañana sus primeras elecciones locales en veinte años, unos comicios que tendrán lugar en dos fases, el 14 de mayo y el 14 de junio, y en los que serán designados 13.556 representantes públicos.

Los comicios tendrán lugar exactamente diecisiete meses después de promulgar la Constitución y del nacimiento de la República, en un clima de crisis política a causa del conflicto que el Ejecutivo mantiene con la minoría madhesi, que reclama un mapa federal distinto para el país del Himalaya.

Sindhupalchowk, con casi 200.000 votantes, afronta escéptica y con rabia los comicios locales que tendrán lugar mañana a lo largo del país, en el lugar que, según sus habitantes, fue olvidado por los políticos nepalíes hasta que llegó la fecha de las elecciones.